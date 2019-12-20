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Матвиенко не исключила возможность обсуждения изменений Конституции
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РИА Новости

Матвиенко не исключила возможность обсуждения изменений Конституции

18:07 20.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Возможность внесения изменений в Конституцию, касающихся, в том числе, расширения полномочий парламента или перераспределения полномочий между федеральным центром и регионами, можно и нужно обсуждать с широким привлечением общества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, изменения не стоит вносить лишь в первую главу Конституции.
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"Первая глава Конституции должна оставаться неизменной, нет причин для изменений в ней. Но в обществе постоянно возникают вопросы о необходимости изменений, и закрывать на это глаза нельзя... Давайте пообсуждаем возможное расширение полномочий парламента или, например, уточнение распределения полномочий между федеральным центром и регионами", - сказала она в эфире "России-24".
По словам Матвиенко, такие предложения должны проходить широкое общественное обсуждение.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
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