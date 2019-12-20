Лукашенко не исключил новой встречи с Путиным в ближайшее время

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у них с российским коллегой Владимиром Путиным осталась "пара проблем", которые нужно разрешить на высшем уровне, не исключает новой встречи в конце 2019 года либо в начале 2020 года.
Лукашенко в пятницу в Санкт-Петербурге принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ. Состоялась также двусторонняя встреча белорусского лидера и президента РФ. Ранее, в начале декабря, главы двух государств провели переговоры в Сочи.
7 декабря, 01:01Межгосударственные отношения России и Белоруссии
"Если понадобится, да (встреча с Путиным состоится – Прим. ред.). Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся", - цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии. Таким образом президент ответил на вопрос, понадобится ли еще дополнительно встречаться с Путиным до конца текущего или в начале следующего года.
При этом Лукашенко отметил, что в целом стороны довольны ходом белорусско-российских переговоров по проблемным вопросам. "Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа (по интеграции – Прим. ред.). В целом мы удовлетворены ходом и результатами", - добавил белорусский лидер.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договорённости между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.