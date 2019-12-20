Лукашенко не исключил новой встречи с Путиным в ближайшее время

Лукашенко в пятницу в Санкт-Петербурге принял участие в заседании высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ. Состоялась также двусторонняя встреча белорусского лидера и президента РФ. Ранее, в начале декабря, главы двух государств провели переговоры в Сочи.

При этом Лукашенко отметил, что в целом стороны довольны ходом белорусско-российских переговоров по проблемным вопросам. "Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа (по интеграции – Прим. ред.). В целом мы удовлетворены ходом и результатами", - добавил белорусский лидер.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договорённости между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.