В СЕ не комментируют угрозы преследования в адрес Sputnik Эстония

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в том случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.