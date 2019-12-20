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Медиавойны
2019-12-20T17:57+0300
https://ria.ru/20191220/1562658425.html
В СЕ не комментируют угрозы преследования в адрес Sputnik Эстония
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РИА Новости

В СЕ не комментируют угрозы преследования в адрес Sputnik Эстония

17:57 20.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Совете Европы, который занимается вопросами прав человека, никак не отреагировали на просьбу РИА Новости прокомментировать угрозы уголовного преследования в адрес сотрудников Sputnik Эстония, которые исходят от силовых структур этой страны.
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в том случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
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28 ноября, 15:39Медиавойны
В Sputnik Эстония сообщили о попытках "выдавить" агентство из страны
Ни комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, ни ПАСЕ не ответили РИА Новости на просьбу оценить ситуацию вокруг сотрудников Sputnik Эстония.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Совет Европы - международная европейская организация, направленная на сотрудничество между её членами, государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
Студия информационного агентства и радио Sputnik
02:46Медиавойны
В Эстонии настаивают на законности угроз в адрес сотрудников Sputnik
0100190
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияЕвросоюзСовет ЕвропыЭстония
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