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Пристайко и Маас наметили шаги по реализации решений саммита в Париже
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РИА Новости

Пристайко и Маас наметили шаги по реализации решений саммита в Париже

17:56 20.12.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом определили следующие шаги по имплементации решений "нормандского саммита".
"С министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в "нормандском формате". По решению лидеров министры иностранных дел определили следующие шаги по имплементации решений парижского саммита "нормандской четверки", - написал Пристайко в Twitter.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
14:47
В Германии рассказали о контактах после "нормандского саммита"
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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Вадим ПристайкоХайко МаасМИД ГерманииУкраинаВ мире
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