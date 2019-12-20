Пристайко и Маас наметили шаги по реализации решений саммита в Париже

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом определили следующие шаги по имплементации решений "нормандского саммита".
"С министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в "нормандском формате". По решению лидеров министры иностранных дел определили следующие шаги по имплементации решений парижского саммита "нормандской четверки", - написал Пристайко в Twitter.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".