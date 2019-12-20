В НАСА назвали причину возникновения нештатной ситуации со Starliner

Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019

Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019

ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Выходу на заданную орбиту корабля Выходу на заданную орбиту корабля Starliner помешала ошибка в системе расчета полетного времени, корабль сжег больше топлива, чем предполагалось, сообщил на брифинге директор НАСА Джим Брайденстайн.

"Была ошибка в системе расчета времени полета", - сказал руководитель НАСА. Он подчеркнул, что вся информация пока является предварительной, предстоит выяснить, что привело к этой ошибке.

Брайденстайн сообщил, что "поскольку время, которым руководствовался (летящим в беспилотном режиме корабль), было неверно, аппарат сжег много топлива и когда это произошло, мы не смогли достичь (нужной орбиты)".

Он отметил, что когда был получен сигнал о возможной нештатной ситуации, "было уже поздно".

Ранее он написал в своем Twitter о нештатном выводе на орбиту, идет оценка ситуации и дальнейших шагов.

Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет.