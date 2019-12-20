В НАСА назвали причину возникновения нештатной ситуации со Starliner

"Была ошибка в системе расчета времени полета", - сказал руководитель НАСА. Он подчеркнул, что вся информация пока является предварительной, предстоит выяснить, что привело к этой ошибке.
Брайденстайн сообщил, что "поскольку время, которым руководствовался (летящим в беспилотном режиме корабль), было неверно, аппарат сжег много топлива и когда это произошло, мы не смогли достичь (нужной орбиты)".
Он отметил, что когда был получен сигнал о возможной нештатной ситуации, "было уже поздно".
Ранее он написал в своем Twitter о нештатном выводе на орбиту, идет оценка ситуации и дальнейших шагов.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет.
Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершает в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.
27 ноября, 13:29Нештатные ситуации на МКС в 2010-2019 годах