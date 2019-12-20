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РИА Наука
2019-12-20T18:11+0300
https://ria.ru/20191220/1562658048.html
В НАСА назвали причину возникновения нештатной ситуации со Starliner
https://cdn25.img.ria.ru/images/156265/01/1562650171_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_47ea56b4b963293d199eae0956c3364b.jpg
РИА Новости

В НАСА назвали причину возникновения нештатной ситуации со Starliner

17:49 20.12.2019 (обновлено: 18:11 20.12.2019)
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© NASAНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
© NASA
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Выходу на заданную орбиту корабля Starliner помешала ошибка в системе расчета полетного времени, корабль сжег больше топлива, чем предполагалось, сообщил на брифинге директор НАСА Джим Брайденстайн.
"Была ошибка в системе расчета времени полета", - сказал руководитель НАСА. Он подчеркнул, что вся информация пока является предварительной, предстоит выяснить, что привело к этой ошибке.
Брайденстайн сообщил, что "поскольку время, которым руководствовался (летящим в беспилотном режиме корабль), было неверно, аппарат сжег много топлива и когда это произошло, мы не смогли достичь (нужной орбиты)".
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Он отметил, что когда был получен сигнал о возможной нештатной ситуации, "было уже поздно".
Ранее он написал в своем Twitter о нештатном выводе на орбиту, идет оценка ситуации и дальнейших шагов.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет.
Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершает в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.
Международная космическая станция
27 ноября, 13:29
Нештатные ситуации на МКС в 2010-2019 годах
4262502
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РИА НаукаStarlinerКосмос - РИА НаукаНАСА
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