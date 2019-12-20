Twitter удалил почти шесть тысяч аккаунтов из Саудовской Аравии

"Сегодня мы представляем всеобъемлющие данные о 5929 аккаунтах, которые мы удалили за нарушение политики в отношении манипуляции платформой. Тщательное расследование, проведенное специалистами по техническому состоянию сайта, позволило нам отнести эти аккаунты к крупной, проводимой при поддержке государства информационной операции в Twitter, которая берет свое начало в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении компании.

Как сообщается на сайте, удаленные аккаунты "представляют основную часть более крупной сети из более чем 88 тысяч аккаунтов, занимавшихся спамом по широкому спектру тем". По данным Twitter, эта сеть "занималась манипуляцией платформой в разных формах, которая была направлена на беседы, имеющие отношение к Саудовской Аравии и продвигающие их геополитические интересы на мировой арене". Главным образом, аккаунты распространяли сообщения, "благоприятные для саудовских властей". Большая часть контента была на арабском языке, но "часть касалась событий, имеющих отношение к аудитории на Западе", в частности, санкций против Ирана и появления представителей саудовских властей в западных СМИ. Работа этой сети аккаунтов приостановлена.