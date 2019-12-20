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2019-12-20T17:43+0300
https://ria.ru/20191220/1562657686.html
Twitter удалил почти шесть тысяч аккаунтов из Саудовской Аравии
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РИА Новости

Twitter удалил почти шесть тысяч аккаунтов из Саудовской Аравии

17:43 20.12.2019
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© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американский сервис микроблогов Twitter удалил почти 6 тысяч аккаунтов, созданных в Саудовской Аравии, за нарушение "политики в отношении манипуляции платформой", сообщается на ее сайте.
"Сегодня мы представляем всеобъемлющие данные о 5929 аккаунтах, которые мы удалили за нарушение политики в отношении манипуляции платформой. Тщательное расследование, проведенное специалистами по техническому состоянию сайта, позволило нам отнести эти аккаунты к крупной, проводимой при поддержке государства информационной операции в Twitter, которая берет свое начало в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении компании.
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Как сообщается на сайте, удаленные аккаунты "представляют основную часть более крупной сети из более чем 88 тысяч аккаунтов, занимавшихся спамом по широкому спектру тем". По данным Twitter, эта сеть "занималась манипуляцией платформой в разных формах, которая была направлена на беседы, имеющие отношение к Саудовской Аравии и продвигающие их геополитические интересы на мировой арене". Главным образом, аккаунты распространяли сообщения, "благоприятные для саудовских властей". Большая часть контента была на арабском языке, но "часть касалась событий, имеющих отношение к аудитории на Западе", в частности, санкций против Ирана и появления представителей саудовских властей в западных СМИ. Работа этой сети аккаунтов приостановлена.
Согласно расследованию компании, источником этой активности была компания Smaat, которая базируется в Саудовской Аравии. По данным специалистов Twitter, она, "по всей видимости, создавала, покупала и управляла этими аккаунтами от имени, но не обязательно с ведома их клиентов". Американская корпорация приостановила доступ Smaat к сервисам микроблога. Smaat управляет Twitter-аккаунтами ряда государственных ведомств в Саудовской Аравии, отмечает компания.
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