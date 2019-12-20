В "Нафтогазе" рассказали о подписании контракта на транзит газа

"Чтобы подписать полноценное транзитное соглашение (до 1 января 2020 года – ред.) времени крайне мало. Даже глядя на процесс, например, если будет принято решение менять стандартный или типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это техническое ограничение есть", - заявил Коболев в пятницу в эфире радио "Новое время".