Путин рассказал о "традиции" пугать Запад Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Запад пугали Россией и в царские, и в советские времена, продолжают делать то же самое и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин, представивший главам стран СНГ рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны.
"И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно какая она - смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины - большевистская, русская. Какая угодно", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Он отметил, что для ослабления СССР тогдашние западные деятели были даже готовы пойти на сделку с фашистской Германией - что, по сути дела, по факту и произошло - и тому есть документальные подтверждения.
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