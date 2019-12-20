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Путин рассказал о "традиции" пугать Запад Россией
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РИА Новости

Путин рассказал о "традиции" пугать Запад Россией

17:33 20.12.2019 (обновлено: 17:35 20.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Запад пугали Россией и в царские, и в советские времена, продолжают делать то же самое и сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин, представивший главам стран СНГ рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны.
"И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно какая она - смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины - большевистская, русская. Какая угодно", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Он отметил, что для ослабления СССР тогдашние западные деятели были даже готовы пойти на сделку с фашистской Германией - что, по сути дела, по факту и произошло - и тому есть документальные подтверждения.
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13 декабря, 10:00
Стало известно, за что в России не любят Запад
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Великая Отечественная война (1941-1945)СНГВладимир ПутинРоссияСССРВ мире
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