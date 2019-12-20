Путин рассказал о "традиции" пугать Запад Россией

"И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно какая она - смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины - большевистская, русская. Какая угодно", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.