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Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
80 лет с начала Второй мировой войны
2019-12-20T19:16+0300
https://ria.ru/20191220/1562657028.html
Путин показал коллегам по СНГ архивные документы о Второй мировой
https://cdn23.img.ria.ru/images/156266/15/1562661565_0:0:2973:1673_1036x0_80_0_0_43c96612fc5ed6b69a9bfb09a393a1ce.jpg
РИА Новости

Путин показал коллегам по СНГ архивные документы о Второй мировой

17:30 20.12.2019 (обновлено: 19:16 20.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра историко-документальной выставки после неформальной встречи лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра историко-документальной выставки после неформальной встречи лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра историко-документальной выставки после неформальной встречи лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин показал лидерам стран СНГ, собравшимся на неформальную встречу в Санкт-Петербурге, архивные документы на историко-документальной выставке "1939 год. Начало Второй мировой войны".
Экспозиция развернута в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.
Пакт о ненападении
24 августа, 18:0080 лет с начала Второй мировой войны
"Пакт о ненападении почти на два года помог отсрочить войну против СССР"
Представленные архивные документы, кинохроника, фотографии рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке.
Экспозиция охватывает период со встречи в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года, в результате которой лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали соглашение, предусматривающее ликвидацию Чехословакии как суверенного государства, до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.
Пакт о ненападении
23 августа, 10:0080 лет с начала Второй мировой войны
"Историки пришли к однозначным выводам: пакт был инициативой Германии"
Центральная тема выставки - политика "умиротворения" Гитлера, которая привела к кардинальному изменению баланса сил в Европе в пользу нацистской Германии, к окончательному краху Версальской системы международных отношений и к развязыванию Второй мировой войны. Большое внимание уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне-августе 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны, рассказывается об уклончивой позиции Великобритании и Франции в вопросе заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а также категорическом неприятии Польшей советских предложений по противодействию германской экспансии.
Открытие выставки Мюнхен-38. На пороге катастрофы
20 сентября 2018, 08:00
Трубка Сталина: в Москве раскрыли подробности Мюнхенского сговора
Уникальные архивные документы демонстрируют интересы каждого из участников будущего мирового конфликта. Среди них - текст Мюнхенского соглашения 1938 года, англо-германское соглашение и франко-германская декларация 1938 года, отчет командующего отдельной оперативной группой "Силезия" Владислава Бортновского о подготовке наступательной операции по захвату Тешинской области в октябре 1938 года, личная нота наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова послу Германии в СССР Вернеру фон дер Шуленбергу о невозможности признания советским правительством включения Чехии в состав Третьего рейха. Записи заседаний военных миссий Великобритании, Франции и СССР во время переговоров в Москве, запись беседы наркома обороны СССР Климента Ворошилова с главой французской военной миссии Жозефом Думенком позволяют понять ситуацию, сложившуюся в последние предвоенные дни.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов во время пресс-конференции на тему: К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
5 июля, 15:3380 лет с начала Второй мировой войны
"СССР не нашел поддержки у Европы по созданию антигитлеровской коалиции"
Особое место на выставке занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директива Верховного главнокомандования вермахта о единой подготовке германских вооруженных сил к войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши. В экспозицию также включены советско-германский Договор о ненападении и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Германии и СССР от 23 августа 1939 года.
На выставке демонстрируются документы, находящиеся на хранении в Российском государственном военном архиве, Архиве социально-политической истории, Государственном архиве РФ, Российском государственном архиве кинофотодокументов, Архиве внешней политики МИД РФ, Архиве президента России.
Путин накануне на большой пресс-конференции рассказал, что собирается ознакомить коллег по СНГ с архивными документами, связанными со Второй мировой войной.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)СНГВладимир ПутинСанкт-Петербург
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