Путин показал коллегам по СНГ архивные документы о Второй мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра историко-документальной выставки после неформальной встречи лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра историко-документальной выставки после неформальной встречи лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин показал лидерам стран СНГ, собравшимся на неформальную встречу в Санкт-Петербурге, архивные документы на историко-документальной выставке "1939 год. Начало Второй мировой войны".

Экспозиция развернута в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

Представленные архивные документы, кинохроника, фотографии рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке.

Экспозиция охватывает период со встречи в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года, в результате которой лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали соглашение, предусматривающее ликвидацию Чехословакии как суверенного государства, до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Центральная тема выставки - политика "умиротворения" Гитлера, которая привела к кардинальному изменению баланса сил в Европе в пользу нацистской Германии, к окончательному краху Версальской системы международных отношений и к развязыванию Второй мировой войны . Большое внимание уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне-августе 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу Второй мировой войны, рассказывается об уклончивой позиции Великобритании и Франции в вопросе заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а также категорическом неприятии Польшей советских предложений по противодействию германской экспансии.

Уникальные архивные документы демонстрируют интересы каждого из участников будущего мирового конфликта. Среди них - текст Мюнхенского соглашения 1938 года, англо-германское соглашение и франко-германская декларация 1938 года, отчет командующего отдельной оперативной группой "Силезия" Владислава Бортновского о подготовке наступательной операции по захвату Тешинской области в октябре 1938 года, личная нота наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова послу Германии в СССР Вернеру фон дер Шуленбергу о невозможности признания советским правительством включения Чехии в состав Третьего рейха. Записи заседаний военных миссий Великобритании, Франции и СССР во время переговоров в Москве, запись беседы наркома обороны СССР Климента Ворошилова с главой французской военной миссии Жозефом Думенком позволяют понять ситуацию, сложившуюся в последние предвоенные дни.

Особое место на выставке занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директива Верховного главнокомандования вермахта о единой подготовке германских вооруженных сил к войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши. В экспозицию также включены советско-германский Договор о ненападении и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Германии и СССР от 23 августа 1939 года.

На выставке демонстрируются документы, находящиеся на хранении в Российском государственном военном архиве, Архиве социально-политической истории, Государственном архиве РФ, Российском государственном архиве кинофотодокументов, Архиве внешней политики МИД РФ, Архиве президента России.