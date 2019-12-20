В МВД уточнили позицию по изъятию детей из семьи в случае опасности

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. МВД России разъяснило позицию ведомства относительно поправок в семейное законодательство, согласно которым предполагается временное изъятие из семьи детей, находящихся в опасности.

"В настоящее время порядок экстренного реагирования полицейскими на данные случаи не урегулирован. В связи с этим МВД России предлагает проработать вопрос по закреплению в пункте 3 статьи 77 Семейного кодекса РФ права должностного лица правоохранительных органов, обнаружившего ребенка, находящегося в семье в условиях реальной опасности для его жизни и здоровья, на его временное изъятие из семьи и помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. При этом предусмотреть незамедлительное информирование органов опеки и попечительства и органов прокуратуры", - сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается также, что МВД России предлагает считать лишение родительских прав крайней мерой семейно-правовой ответственности. По мнению ведомства, необходимо разработать многоступенчатую систему мер помощи таким семьям в целях возвращения ребенка при улучшении семейной обстановки, в связи с чем также предлагается увеличить срок принятия решения о дальнейшем жизнеустройстве ребенка с 7 до 30 суток.

Отдельно отмечается, что на сегодняшний день данный законопроект министерством не разрабатывался.