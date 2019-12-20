Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T17:24+0300
https://ria.ru/20191220/1562656766.html
В МВД уточнили позицию по изъятию детей из семьи в случае опасности
https://cdn21.img.ria.ru/images/153148/45/1531484534_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_628b85fb42baa30362d0c208149809c7.jpg
РИА Новости

В МВД уточнили позицию по изъятию детей из семьи в случае опасности

17:24 20.12.2019
142
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел РФ
Здание Министерства внутренних дел РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. МВД России разъяснило позицию ведомства относительно поправок в семейное законодательство, согласно которым предполагается временное изъятие из семьи детей, находящихся в опасности.
"В настоящее время порядок экстренного реагирования полицейскими на данные случаи не урегулирован. В связи с этим МВД России предлагает проработать вопрос по закреплению в пункте 3 статьи 77 Семейного кодекса РФ права должностного лица правоохранительных органов, обнаружившего ребенка, находящегося в семье в условиях реальной опасности для его жизни и здоровья, на его временное изъятие из семьи и помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. При этом предусмотреть незамедлительное информирование органов опеки и попечительства и органов прокуратуры", - сообщает пресс-служба ведомства.
Указывается также, что МВД России предлагает считать лишение родительских прав крайней мерой семейно-правовой ответственности. По мнению ведомства, необходимо разработать многоступенчатую систему мер помощи таким семьям в целях возвращения ребенка при улучшении семейной обстановки, в связи с чем также предлагается увеличить срок принятия решения о дальнейшем жизнеустройстве ребенка с 7 до 30 суток.
Отдельно отмечается, что на сегодняшний день данный законопроект министерством не разрабатывался.
Инна Святенко
10:37
В Совфеде призвали с осторожностью подходить к вопросам изъятия детей
Ранее на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере представитель МВД России Станислав Колесник сказал, что МВД предлагает внести изменения в Семейный кодекс РФ о временном изъятии детей из семьи в случае серьезного нарушения их прав.
000107
Обсудить 1
МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобили полиции
Количество "пьяных" ДТП снизилось почти на 11 процентов с начала года
Могила Иосифа Сталина
Жириновский осудил желание возлагать цветы к могиле Сталина
Окаменевшая корневая система археоптерисов - древнейших на планете деревьев
Ученые нашли древнейший ископаемый лес на планете
Новый год в Ялте
В Крыму назвали среднюю стоимость туров на новогодние праздники
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Глава РПЦ предостерег священников от эмоционального давления на паству
Большой Москворецкий мост
В Москве проверят информацию о минировании всех мостов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра историко-документальной выставки после неформальной встречи лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге
Путин показал коллегам по СНГ архивные документы о Второй мировой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественных мероприятиях, посвященных десятилетию Поместного собора Русской православной церкви
Патриарх Кирилл выступил за уменьшение отчетности для священников
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по результатам заседания Высшего евразийского экономического совета
Путин оценил ситуацию с русофобией в некоторых европейских странах
Генеральный директор и председатель правления киноконцерна Мосфильм, режиссер Карен Шахназаров во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 20 декабря 2019
Шахназаров рассказал об упадке зарубежного кино
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов рассказал о проработке вопроса повышения штрафов за скорость
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве
СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
Павильон по продаже табачных изделий
В России усилили контроль за оборотом никотиносодержащей продукции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
Лента новостейМолния