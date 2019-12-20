В Москве проверят информацию о минировании всех мостов

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" мостов в Москве, ведется проверка", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.