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В Москве проверят информацию о минировании всех мостов
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РИА Новости

В Москве проверят информацию о минировании всех мостов

17:17 20.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБольшой Москворецкий мост
Большой Москворецкий мост
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты оперативных служб проверяют информацию о "минировании" всех мостов на территории Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила об эвакуации Чертановского, Люблинского, Хорошевского, Коптевского, Тимирязевского, Головинского, Никулинского и Черемушкинских районных судов из-за сообщений о "минировании".
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" мостов в Москве, ведется проверка", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
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