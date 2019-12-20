В Москве проверят информацию о минировании всех мостов

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты оперативных служб проверяют информацию о "минировании" всех мостов на территории Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила об эвакуации Чертановского, Люблинского, Хорошевского, Коптевского, Тимирязевского, Головинского, Никулинского и Черемушкинских районных судов из-за сообщений о "минировании".
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" мостов в Москве, ведется проверка", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.