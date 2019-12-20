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Путин вручил орден Дружбы главе коллегии ЕЭК Саркисяну
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РИА Новости

Путин вручил орден Дружбы главе коллегии ЕЭК Саркисяну

17:08 20.12.2019 (обновлено: 17:12 20.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, удостоенный ордена Дружбы
Президент РФ Владимир Путин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, удостоенный ордена Дружбы
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, удостоенный ордена Дружбы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саркисяну.
"У меня есть почетная миссия, почетная обязанность вручить председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Суреновичу Саркисяну высокую государственную награду России - орден Дружбы", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.
Путин отметил, что Саркисян внес весомый личный вклад в развитие ЕАЭС. "Под его руководством Евразийская экономическая комиссия в течении четырех последних лет работала слаженно, без сбоев, успешно решая все самые сложные вопросы интеграционной повестки дня", - отметил российский лидер.
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Он указал, что Саркисян многое сделал, чтобы ЕАЭС стал эффективным экономическим объединением, прикладывал усилия для повышения международного авторитета союза, выстраивал партнерские отношения с другими государствами и объединениями.
"Награждение орденом Дружбы - это также признание особых заслуг Тиграна Суреновича в развитии дружеских, союзнических отношений РФ и Армении. Работая на различных государственных должностях, в том числе во главе ЦП и правительства Армении, он уделял постоянное внимание расширению многопланового российско-армянского сотрудничества, укреплению взаимопонимания между нашими народами", - заключил Путин.
В пятницу в ходе заседания ЕАЭС председателем коллегии Евразийской экономической комиссии утвердили Михаила Мясниковича, он приступит к исполнению обязанностей 1 февраля 2020 года.
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Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияВладимир ПутинРоссияАрменияСанкт-ПетербургТигран СаркисянВ мире
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