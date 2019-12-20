Путин вручил орден Дружбы главе коллегии ЕЭК Саркисяну

"У меня есть почетная миссия, почетная обязанность вручить председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Суреновичу Саркисяну высокую государственную награду России - орден Дружбы", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.

Путин отметил, что Саркисян внес весомый личный вклад в развитие ЕАЭС. "Под его руководством Евразийская экономическая комиссия в течении четырех последних лет работала слаженно, без сбоев, успешно решая все самые сложные вопросы интеграционной повестки дня", - отметил российский лидер.

Он указал, что Саркисян многое сделал, чтобы ЕАЭС стал эффективным экономическим объединением, прикладывал усилия для повышения международного авторитета союза, выстраивал партнерские отношения с другими государствами и объединениями.

"Награждение орденом Дружбы - это также признание особых заслуг Тиграна Суреновича в развитии дружеских, союзнических отношений РФ и Армении. Работая на различных государственных должностях, в том числе во главе ЦП и правительства Армении, он уделял постоянное внимание расширению многопланового российско-армянского сотрудничества, укреплению взаимопонимания между нашими народами", - заключил Путин.