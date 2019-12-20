"Пропавшего" участника протестов в Москве нашли в другом СИЗО

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Осужденный за толчок полицейского участник несогласованной акции в Осужденный за толчок полицейского участник несогласованной акции в Москве Никита Чирцов, который "пропал" из московского СИЗО, нашелся в другом изоляторе — в Курске, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Александр Борков.

Сегодня днем тот же адвокат заявил, что не застал своего клиента в "Бутырке", а его местонахождение в СИЗО раскрывать отказались. Комментариями ФСИН по этому поводу РИА Новости не располагает.

"Никиту Чирцова перевели из СИЗО "Бутырка" в СИЗО № 1 города Курска. Скорее всего, это сделано для того, чтобы он был ближе к месту регистрации: он прописан в Пермской области, и его можно было бы отправить по этапу", — сказал Борков.

По его оценке, "просто нонсенс", что осужденного отправили в другое СИЗО до подачи апелляции.

В начале декабря Тверской суд Москвы приговорил молодого человека к году колонии по статье "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья". По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь. Сам Чирцов виновным себя не считает.