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"Пропавшего" участника протестов в Москве нашли в другом СИЗО
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РИА Новости

"Пропавшего" участника протестов в Москве нашли в другом СИЗО

16:49 20.12.2019 (обновлено: 18:01 20.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Осужденный за толчок полицейского участник несогласованной акции в Москве Никита Чирцов, который "пропал" из московского СИЗО, нашелся в другом изоляторе — в Курске, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Александр Борков.
Сегодня днем тот же адвокат заявил, что не застал своего клиента в "Бутырке", а его местонахождение в СИЗО раскрывать отказались. Комментариями ФСИН по этому поводу РИА Новости не располагает.
"Никиту Чирцова перевели из СИЗО "Бутырка" в СИЗО № 1 города Курска. Скорее всего, это сделано для того, чтобы он был ближе к месту регистрации: он прописан в Пермской области, и его можно было бы отправить по этапу", — сказал Борков.
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По его оценке, "просто нонсенс", что осужденного отправили в другое СИЗО до подачи апелляции.
В начале декабря Тверской суд Москвы приговорил молодого человека к году колонии по статье "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья". По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь. Сам Чирцов виновным себя не считает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Московская городская думаПермская областьФедеральная служба исполнения наказаний РФМоскваКурскПроисшествия
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