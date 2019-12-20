"Пропавшего" участника протестов в Москве нашли в другом СИЗО

Сегодня днем тот же адвокат заявил, что не застал своего клиента в "Бутырке", а его местонахождение в СИЗО раскрывать отказались. Комментариями ФСИН по этому поводу РИА Новости не располагает.
"Никиту Чирцова перевели из СИЗО "Бутырка" в СИЗО № 1 города Курска. Скорее всего, это сделано для того, чтобы он был ближе к месту регистрации: он прописан в Пермской области, и его можно было бы отправить по этапу", — сказал Борков.
24 сентября, 12:56Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
По его оценке, "просто нонсенс", что осужденного отправили в другое СИЗО до подачи апелляции.
В начале декабря Тверской суд Москвы приговорил молодого человека к году колонии по статье "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья". По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь. Сам Чирцов виновным себя не считает.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
26 июля, 09:00Чем грозит участие в несогласованных акциях