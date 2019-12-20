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2019-12-20T14:54+0300
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Адвокат заявил об исчезновении из СИЗО участника протестов в Москве
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РИА Новости

Адвокат заявил об исчезновении из СИЗО участника протестов в Москве

14:54 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве
Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Из СИЗО исчез участник несогласованной акции в Москве Никита Чирцов, приговоренный к году колонии за толчок полицейского, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Александр Борков.
Комментариями ФСИН агентство пока не располагает. По закону, до истечения сроков апелляции осужденного должны содержать в СИЗО и перевести в колонию не могут.
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"В СИЗО "Бутырка" его нет. Мне отказались сообщить его местонахождение. Срок апелляции еще не истек, ФСИН не могла отправить его по этапу, так как это нарушение прав человека на апелляционное обжалование", - заявил Борков.
Если бы Чирцова отправили по этапу, то ФСИН должна была запросить приговор в суде, но, по информации адвоката, этого сделано не было.
В начале декабря Тверской суд Москвы приговорил молодого человека к году колонии по статье "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья". По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь. Сам Чирцов виновным себя не считает.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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