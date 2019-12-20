Адвокат заявил об исчезновении из СИЗО участника протестов в Москве

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Из СИЗО исчез участник несогласованной акции в Из СИЗО исчез участник несогласованной акции в Москве Никита Чирцов, приговоренный к году колонии за толчок полицейского, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Александр Борков.

Комментариями ФСИН агентство пока не располагает. По закону, до истечения сроков апелляции осужденного должны содержать в СИЗО и перевести в колонию не могут.

"В СИЗО "Бутырка" его нет. Мне отказались сообщить его местонахождение. Срок апелляции еще не истек, ФСИН не могла отправить его по этапу, так как это нарушение прав человека на апелляционное обжалование", - заявил Борков.

Если бы Чирцова отправили по этапу, то ФСИН должна была запросить приговор в суде, но, по информации адвоката, этого сделано не было.

В начале декабря Тверской суд Москвы приговорил молодого человека к году колонии по статье "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья". По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь. Сам Чирцов виновным себя не считает.