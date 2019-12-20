ООН ценит поддержку России в решении проблем беженцев

"На этой неделе в Женеве прошел Глобальный форум по помощи беженцам. Это мероприятие нужно для того, чтобы вызвать солидарность у других стран и желание сделать взнос - финансовый, политический, технический. Это был первый форум, он будет проходить каждые четыре года, и мы очень благодарны России за поддержку", - сказал он на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.