ООН ценит поддержку России в решении проблем беженцев

Нупек отметил, что проблема беженцев затрагивает весь мир, но не у всех стран есть такие финансовые возможности помощи УВКБ ООН, как у России.
"На этой неделе в Женеве прошел Глобальный форум по помощи беженцам. Это мероприятие нужно для того, чтобы вызвать солидарность у других стран и желание сделать взнос - финансовый, политический, технический. Это был первый форум, он будет проходить каждые четыре года, и мы очень благодарны России за поддержку", - сказал он на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Нупек также подчеркнул, что УВКБ ООН рассчитывает на более серьезное содействие других стран.
"Нам важна поддержка РФ. Россия играет очень важную роль на международной арене, и поэтому для нас это очень важно", - резюмировал он.
Глобальный форум по помощи беженцам состоялся в Женеве 16-18 декабря. Как ожидается, второй форум состоится в 2023 году.
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