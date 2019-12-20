В Волгоградской области тариф на вывоз мусора снизили почти на 8%

ВОЛГОГРАД, 20 дек - РИА Новости. Комитет тарифного регулирования Волгоградской области снизил тариф на вывоз мусора почти на 8% с 2020 года по сравнению с текущим годом, с 1 января жители региона будут платить не больше 105,91 рублей с человека, сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.
"Коллегия комитета тарифного регулирования Волгоградской области установила предельно допустимый тариф на 2020 год на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Снижение тарифа к уровню декабря 2019 года составит 7,8%", - говорится в сообщении администрации.
Так, по данным ведомства, с 1 января жильцы многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора 105,91 рублей с человека, а жители частных - 104,37 рублей с человека. В 2019 году тариф составляет 114,92 рублей и 113,25 рублей соответственно.
"Концепция тарифной политики на 2020 год была одобрена межотраслевым советом потребителей субъектов естественных монополий, созданным в 2015 году при администрации Волгоградской области по инициативе губернатора Андрея Бочарова", - цитирует ведомство слова председателя комитета тарифного регулирования Светланы Гореловой.
По данным администрации, снижение тарифа произошло за счет запуска мусорно-сортировочных комплексов и освобождения регионального оператора по обращению с ТКО от налога на добавленную стоимость. Все предлагаемые изменения по тарифам в регионе прошли обязательную общественную оценку и экспертизу, отмечает ведомство.