В Волгоградской области тариф на вывоз мусора снизили почти на 8%

"Коллегия комитета тарифного регулирования Волгоградской области установила предельно допустимый тариф на 2020 год на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Снижение тарифа к уровню декабря 2019 года составит 7,8%", - говорится в сообщении администрации.

В новом микрорайоне Волгограда в 2020 году построят школу на 800 мест

В новом микрорайоне Волгограда в 2020 году построят школу на 800 мест

Так, по данным ведомства, с 1 января жильцы многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора 105,91 рублей с человека, а жители частных - 104,37 рублей с человека. В 2019 году тариф составляет 114,92 рублей и 113,25 рублей соответственно.