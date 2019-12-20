Роухани назвал американские санкции экономическим терроризмом

ТЕГЕРАН, 20 дек – РИА Новости. Противодействующие терроризму страны должны бороться и с американским терроризмом – экономическим, заявил президент Ирана Противодействующие терроризму страны должны бороться и с американским терроризмом – экономическим, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи с премьером Японии Синдзо Абэ в Токио.

"Американские санкции являются своего рода экономическим терроризмом. Страны, которые противодействуют терроризму, должны бороться и с подобными действиями США", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Иранский президент коснулся и ситуации вокруг ядерной сделки, после выхода из которой США ввели санкции против Тегерана. По словам президента Ирана , выход США из международной договоренности создает угрозу международной безопасности и миру.

Роухани указал, что Тегеран прилагает все усилия для сохранения сделки так, чтобы это обеспечивало его интересы, и продолжит это делать, однако ожидает от сторон соглашения реализации своей части обязательств в рамках договоренности.

Другие страны, по словам президента Ирана, могут вернуть США на путь исправления ошибок, если будут придерживаться соглашения, выход Вашингтона из которого не принес пользу никому.

"Убеждены, что Совместный всеобъемлющий план действий является эффективным примером, который мог бы привести к миру и дружбе между всеми странами", - сказал Роухани, отметив, что Иран не отворачивается от диалога по в том числе по ядерной сделке.