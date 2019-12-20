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В СНБО Украины оценили будущую систему территориальной обороны
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РИА Новости

В СНБО Украины оценили будущую систему территориальной обороны

16:27 20.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкМихаил Коваль
Михаил Коваль
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Михаил Коваль. Архивное фото
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Территориальная оборона, которую создадут на Украине, будет "мощная" и "очень патриотическая", она обеспечит спокойствие государства, заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что новая система территориальной обороны должна быть разработана до 31 декабря.
"Гарантирую, что у нас будет мощная территориальная оборона, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", - цитирует Коваля пресс-служба СНБО в пятницу.
По его словам, структура территориальной обороны "не будет громоздкой, и станет очень патриотической". Кроме того, к системе территориальной обороны будут привлекаться граждане всех возрастов, а при ее формировании будет учтен опыт стран-членов НАТО. "Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям", - сказал Коваль.
Он сообщил, что количество бригад территориальной обороны будет определяться в соответствии с особенностями области, в которой они будут создаваться. В частности, в Киеве планируют создать две бригады территориальной обороны. "У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию", - добавил Коваль.
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Алексей ДаниловАндрей ЗагороднюкСитуация на УкраинеМихаил КовальНАТОХерсонская областьКиевУкраинаВ мире
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