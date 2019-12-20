В СНБО Украины оценили будущую систему территориальной обороны

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Территориальная оборона, которую создадут на Территориальная оборона, которую создадут на Украине , будет "мощная" и "очень патриотическая", она обеспечит спокойствие государства, заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что новая система территориальной обороны должна быть разработана до 31 декабря.

"Гарантирую, что у нас будет мощная территориальная оборона, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", - цитирует Коваля пресс-служба СНБО в пятницу.

По его словам, структура территориальной обороны "не будет громоздкой, и станет очень патриотической". Кроме того, к системе территориальной обороны будут привлекаться граждане всех возрастов, а при ее формировании будет учтен опыт стран-членов НАТО. "Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям", - сказал Коваль.