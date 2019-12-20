Путин попросил Мясниковича посетить столицы стран ЕАЭС

Решение о назначении Мясниковича руководителем коллегии ЕЭК было принято в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Путин отметил, что участники заседания хорошо его знают и достаточно долго работали с ним в его предыдущих качествах, в том числе во главе правительства Белоруссии. "Здесь у нас проблем никаких нет. Но есть просьба и пожелание", - отметил российский лидер.

Он указал, что на повестке дня сейчас стоит вопрос доработки и утверждения стратегии развития ЕАЭС. По его словам, хотелось бы, чтобы новый председатель ЕЭК проинформировал каждого из лидеров Евразийского союза о том, как он видит организацию своей работы по согласованию тех вопросов, которые еще подлежат согласованию на национальном уровне всех стран-участниц.

"Поэтому у меня большая просьба - чтобы он (Мясникович) проехал по нашим столицам, встретился со своими коллегами, с руководством правительств, с теми специалистами, которые вместе с ним уже на национальном уровне будут продвигать эту стратегию, вместе работать; и чтобы сам для себя определился и нас бы потом проинформировал о том, как эта работа будет строиться на его уровне уже в его новом качестве на ближайшее время", - добавил Путин.

Российский лидер предположил, что такая работа пошла бы на пользу всем участникам ЕАЭС.

Мясникович, в свою очередь, заявил, что считает своей главной задачей обеспечение реализации базовых документов ЕАЭС и политической воли, которая проявлена главами государств.

"Я принимаю к исполнению Ваше поручение, уважаемый Владимир Владимирович, в том, что с 1 февраля я приступаю и проеду всех должностных лиц, которые занимаются этими вопросами, и мы обсудим стратегические вопросы", - сказал он.