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Путин попросил Мясниковича посетить столицы стран ЕАЭС
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РИА Новости

Путин попросил Мясниковича посетить столицы стран ЕАЭС

16:21 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили Михаила Мясниковича председателем коллегии Евразийской экономической комиссии, президент России Владимир Путин попросил его проехать по столицам государств Союза и провести необходимые встречи, чтобы определить требующие согласования вопросы по стратегии развития объединения.
Решение о назначении Мясниковича руководителем коллегии ЕЭК было принято в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Путин отметил, что участники заседания хорошо его знают и достаточно долго работали с ним в его предыдущих качествах, в том числе во главе правительства Белоруссии. "Здесь у нас проблем никаких нет. Но есть просьба и пожелание", - отметил российский лидер.
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Он указал, что на повестке дня сейчас стоит вопрос доработки и утверждения стратегии развития ЕАЭС. По его словам, хотелось бы, чтобы новый председатель ЕЭК проинформировал каждого из лидеров Евразийского союза о том, как он видит организацию своей работы по согласованию тех вопросов, которые еще подлежат согласованию на национальном уровне всех стран-участниц.
"Поэтому у меня большая просьба - чтобы он (Мясникович) проехал по нашим столицам, встретился со своими коллегами, с руководством правительств, с теми специалистами, которые вместе с ним уже на национальном уровне будут продвигать эту стратегию, вместе работать; и чтобы сам для себя определился и нас бы потом проинформировал о том, как эта работа будет строиться на его уровне уже в его новом качестве на ближайшее время", - добавил Путин.
Российский лидер предположил, что такая работа пошла бы на пользу всем участникам ЕАЭС.
Мясникович, в свою очередь, заявил, что считает своей главной задачей обеспечение реализации базовых документов ЕАЭС и политической воли, которая проявлена главами государств.
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"Я принимаю к исполнению Ваше поручение, уважаемый Владимир Владимирович, в том, что с 1 февраля я приступаю и проеду всех должностных лиц, которые занимаются этими вопросами, и мы обсудим стратегические вопросы", - сказал он.
"На мой взгляд, мы должны очень серьезно продвинуться в вопросах создания инфраструктурных общих проектов, вопросах, связанных с техническим регулированием, то есть то, что должно быть единым для экономик наших государств. При этом не подменяя национальные институты, а дополняя эти структуры. Нужны будут, на мой взгляд, и подходы по созданию совместных компаний, особенно тех, которые будут работать в области высоких технологий", - считает Мясникович.
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Евразийский экономический союзМихаил МясниковичЕвразийская экономическая комиссияВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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