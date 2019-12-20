Акционеры "Яндекса" одобрили создание Фонда общественных интересов

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Акционеры " Акционеры " Яндекса " на внеочередном собрании в пятницу одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), который получит "золотую акцию" и будет принимать участие в ряде ключевых решений, говорится в сообщении интернет-компании.

Как уточняется в сообщении "Яндекса", владельцы акций класса А (каждая обладает одним голосом) компании отдали более 99% голосов в поддержку предложенного изменения структуры корпоративного управления. Явка составила почти 74%. Для положительного решения достаточно было 75% голосов при явке не менее 50%, отмечает компания.

"Яндекс" 18 ноября объявил о планах по изменению структуры управления, назвав новую концепцию "золотой акцией 2.0". Одной из причин, побудивших компанию к такому шагу, назывались потенциальные изменения в законотворческой и нормативно-правовой среде. В июле депутат Антон Горелкин внес законопроект, предполагающий, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. К таким компаниям относится, в том числе, "Яндекс".

Создаваемый Фонд общественных интересов будет выдвигать двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и будет участвовать в принятии решений по ряду вопросов, имея по ним право вето: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса". В то же время в исключительных случаях фонд будет иметь право временно заменить руководителя российского "Яндекса". Акционеры одобрили также включение в совет директоров двух представителей фонда - проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого.