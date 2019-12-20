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Следующее заседание лидеров ЕАЭС пройдет в мае 2020 года в Минске
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РИА Новости

Следующее заседание лидеров ЕАЭС пройдет в мае 2020 года в Минске

16:03 20.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Следующее заседание лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоится в мае 2020 года в Минске, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Председательство (в ЕАЭС - ред.) переходит к Белоруссии, я хочу вас пригласить в мае месяце в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.
Белоруссия принимает в следующем году председательство в этом интеграционном объединении.
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Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСанкт-ПетербургЭкономика
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