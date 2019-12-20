Третьякова показала ход реставрации поврежденной картины Репина

Художник реставратор Андрей Замковой у репродукции картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" русского художника Ильи Репина

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Третьяковская галерея показала, как проходит очередной этап реставрации поврежденного полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", срок окончания восстановления которого пока неизвестен, передает корреспондент РИА Новости.

Заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII - начала ХХ веков Андрей Голубейко рассказал РИА Новости, что специалисты Третьяковки завершили процесс раздублирования поврежденного полотна. По его словам, для следующего этапа реставрации эксперты были вынуждены разработать новшество - специальную камеру, чтобы убрать с холста старый слой клея, мешающий процессу. Следующим этапом будет перенос на другую основу.

"Мы не даем никаких определенных сроков, поскольку речь идет об одной из самых великих картин русской живописи. Она знаковая не только для творчества Репина, но и для собрания Третьяковской галереи", - сказала журналистам главный хранитель музея Татьяна Городкова, комментируя возможные сроки завершения реставрации картины.

По ее словам, все, что связано с восстановлением этого произведения, "требует от галереи отказа от выставления каких-либо сроков".

"Мы приглашаем различных коллег из европейских стран, именно поэтому мы организовали международный семинар (круглый стол "Проблемы реставрации большемерных полотен" - ред.), где выслушиваем различные мнения людей, которые каждый в своей области являются экспертами", - добавила она.

В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине были нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена.