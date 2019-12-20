В Крыму назвали среднюю стоимость туров на новогодние праздники

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В зимнем сезоне туроператоры Крыма предлагают около 20 многодневных маршрутов и множество однодневных экскурсионных программ по разным регионам полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

"Продолжительность таких туров и экскурсий составляет от одного до десяти дней, а стоимость варьируется от тысячи до 39 тысяч рублей за человека в зависимости от типа размещения, питания, числа посещаемых объектов и количества путешественников в группе", — рассказали в ведомстве.

Многие из туров уже стали традиционными. Например, "Крымская кругосветка на Новый год", "Крымская кругосветка на Рождество", "Праздничный Крым на Новый Год", "Крымские этюды на Новый год" и "Крымские этюды на Рождество". Их примерная стоимость — от 11 до 30 тысяч рублей за человека.

Пятидневный гастрономический тур "Винная дорога Крыма на Рождество" стоит от 26 тысяч рублей за одного человека.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" © РИА Новости / Владимир Астапкович Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра"

"Императорский маршрут" в новогоднюю программу пока не вошел, но ожидается, что его можно будет приобретать после январских праздников.

"Скорее всего, сначала он будет доступен для организованных групп, а не как сборный тур", — рассказал об "Императорском маршруте" директор одной из турфирм Симферополя Игорь Зенин.

Гостям и жителям полуострова, которые любят историю, предлагают посетить древние пещерные города, например, Мангуп-Кале и Эски-Кермен. Такой тур на пять дней стоит 28 тысяч рублей за человека.

Или приобрести 10-дневный тур по достопримечательностям Крыма, куда входит поездка в Керчь, экскурсия по античному городищу Тиритака, Царскому Кургану, Митридатской лестнице и древнему Пантикапею, храму Святого Иоанна Предтечи (один из старейших в Европе), а также встреча Нового года у моря, на маяке, в теплой гостиной, с праздничным столом и елкой.