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Путин заявил о необходимости согласования стратегии развития ЕАЭС
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РИА Новости

Путин заявил о необходимости согласования стратегии развития ЕАЭС

15:51 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Стратегия развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна быть согласована в окончательном виде в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на саммите ЕАЭС, Путин обратил внимание, что "есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению". Он пояснил, что это связано с различного рода ограничениями, изъятиями, что характерно для любых экономических интеграционных объединений.
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"Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам. У нас должна быть в ближайшее время выработана – и, собственно, уже выработана почти - но согласована в окончательном виде стратегия нашего развития", - сказал Путин.
Он также предложил уделить этому вопросу необходимое внимание, как и выборам руководства комиссии - исполнительного органа союза.
"На этот раз его, в соответствии с принципом ротации должности, возглавит представитель Белоруссии. Мы сегодня тоже об этом поговорим, соответствующее решение должны принять", - сказал Путин.
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