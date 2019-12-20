Путин заявил о необходимости согласования стратегии развития ЕАЭС

Выступая на саммите ЕАЭС, Путин обратил внимание, что "есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению". Он пояснил, что это связано с различного рода ограничениями, изъятиями, что характерно для любых экономических интеграционных объединений.

"Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности наших стран к тем или иным шагам. У нас должна быть в ближайшее время выработана – и, собственно, уже выработана почти - но согласована в окончательном виде стратегия нашего развития", - сказал Путин.

Он также предложил уделить этому вопросу необходимое внимание, как и выборам руководства комиссии - исполнительного органа союза.