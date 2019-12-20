В Кузбассе ликвидировали возгорание топлива на трассе после ДТП

"В настоящее время возгорание ликвидировано… На время спасательных и следственных действий движение в обе стороны на данном участке дороги было перекрыто. В настоящее время оно частично восстановлено. Полицейские рекомендуют водителям заранее просчитывать маршрут", – говорится в сообщении ведомства.