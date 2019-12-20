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В Кузбассе ликвидировали возгорание топлива на трассе после ДТП
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РИА Новости

В Кузбассе ликвидировали возгорание топлива на трассе после ДТП

15:49 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС во время дежурства
Сотрудник ДПС во время дежурства
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 20 дек - РИА Новости. Возгорание топлива, разлитого на трассе в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, ликвидировано, движение частично восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения мазутовоза и бензовоза разлилось и загорелось топливо, водитель бензовоза погиб. На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД, пожарные. Движение на данном участке в обе стороны было ограничено.
"В настоящее время возгорание ликвидировано… На время спасательных и следственных действий движение в обе стороны на данном участке дороги было перекрыто. В настоящее время оно частично восстановлено. Полицейские рекомендуют водителям заранее просчитывать маршрут", – говорится в сообщении ведомства.
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