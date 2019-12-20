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В Самарской области пять человек пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Самарской области пять человек пострадали в ДТП

15:46 20.12.2019 (обновлено: 16:22 20.12.2019)
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© Фото : Кадр из видео ДТП 163 Самара ДТП в городе Кинель Самарской области. 20 декабря 2019
ДТП в городе Кинель Самарской области. 20 декабря 2019
© Фото : Кадр из видео ДТП 163 Самара
САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в пятницу в результате столкновения маршрутки, микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 15.20 (14.20 мск) в городе Кинель Самарской области, произошло столкновение маршрутки, микроавтобуса и двух легковых автомобилей.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Госпитализирован один человек", - говорится в сообщении.
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Самарская областьПроисшествия
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