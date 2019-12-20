В Самарской области пять человек пострадали в ДТП

САМАРА, 20 дек – РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в пятницу в результате столкновения маршрутки, микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 15.20 (14.20 мск) в городе Кинель Самарской области, произошло столкновение маршрутки, микроавтобуса и двух легковых автомобилей.
"В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Госпитализирован один человек", - говорится в сообщении.