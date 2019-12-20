Комитет Совфеда по экономполитике поддержал законопроект о виноделии

Дубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Комитет Комитет Совфеда по экономполитике в пятницу поддержал законопроект о виноделии в РФ, сенаторы рассмотрят документ 23 декабря.

Госдума в среду приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в России, который устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в РФ и станет базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

"Перед нами самостоятельный федеральный закон. Он направлен на введение "единого комплексного правового регулирования" в сфере виноградарства и виноделия для повышения качества и конкурентоспособности российской винодельческой продукции", - сказал на заседании глава комитета Андрей Кутепов

По его словам, документ устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы в области виноградарства и виноделия, как единого неразрывного процесса.

"Комитет провел большую работу над законопроектом, 26 ноября состоялось совещание по документу. В нем приняли участие все профильные министерства и ведомства, было много представителей бизнеса: производителей винодельческой продукции, торгового бизнеса, общественных организаций. По итогам дискуссии было подготовлено и направлено в Госдуму дважды в общей сложности 23 поправки, авторами которых стали восемь членов Совета Федерации, представители трех комитетов, включая председателей", - сказал парламентарий.

Кроме того, сенаторы приняли участие в двух заседаниях в Государственной Думе: рабочей группы и ответственного комитета, добавил он. В итоге "было принято решение принимать закон в редакции первого чтения", сказал Кутепов.