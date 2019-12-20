Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T15:35+0300
https://ria.ru/20191220/1562649681.html
Комитет Совфеда по экономполитике поддержал законопроект о виноделии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156254/67/1562546761_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_36ac1778ade827fe24cdc1ccaff54be9.jpg
РИА Новости

Комитет Совфеда по экономполитике поддержал законопроект о виноделии

15:35 20.12.2019
80
© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Комитет Совфеда по экономполитике в пятницу поддержал законопроект о виноделии в РФ, сенаторы рассмотрят документ 23 декабря.
Госдума в среду приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в России, который устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в РФ и станет базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
"Перед нами самостоятельный федеральный закон. Он направлен на введение "единого комплексного правового регулирования" в сфере виноградарства и виноделия для повышения качества и конкурентоспособности российской винодельческой продукции", - сказал на заседании глава комитета Андрей Кутепов.
По его словам, документ устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы в области виноградарства и виноделия, как единого неразрывного процесса.
Председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
Вчера, 13:40
Киселев про закон о виноделии: шампанских бунтов не будет
"Комитет провел большую работу над законопроектом, 26 ноября состоялось совещание по документу. В нем приняли участие все профильные министерства и ведомства, было много представителей бизнеса: производителей винодельческой продукции, торгового бизнеса, общественных организаций. По итогам дискуссии было подготовлено и направлено в Госдуму дважды в общей сложности 23 поправки, авторами которых стали восемь членов Совета Федерации, представители трех комитетов, включая председателей", - сказал парламентарий.
Кроме того, сенаторы приняли участие в двух заседаниях в Государственной Думе: рабочей группы и ответственного комитета, добавил он. В итоге "было принято решение принимать закон в редакции первого чтения", сказал Кутепов.
"Предлагаю поддержать коллег из Госдумы и продолжить работу по совершенствованию законодательства о виноградарстве и виноделии с учетом положений Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции", принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии в 2018 году, и специальных мер, направленных на развитие малых форм хозяйствования в сфере виноградарства и виноделия", - заключил глава комитета СФ.
Золотая медаль победителя XXIII Международного конкурса вин и спиртных напитков
22 ноября, 16:52
Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса
000000
Обсудить 0
Андрей КутеповСовет Федерации РФГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль прокуратуры России
На Урале прокуратура проверит информацию об уроках в коридоре школы
Дети запускают квадрокоптер на занятии в Доме научной коллаборации (ДНК)
ДНК для творчества: появилась новая площадка для развития школьников
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Любимов: Нацпроект "Культура" принес региону беспрецедентные средства
Побережье Онежского озера в Прионежском районе Республики Карелия
В Минприроды объяснили, как будут усиливать экологическую экспертизу
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Татьяна Голикова
В российских школах откроют 160 тысяч новых мест
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется на конструктивное заседание ВЕЭС
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
Татарстан и "Союзмультфильм" создадут сериал о здоровом образе жизни
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
Студия информационного агентства Sputnik
В Казахстане и Армении осудили угрозы в адрес Sputnik Эстония
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости согласования стратегии развития ЕАЭС
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Глава РПЦ предостерег священников от эмоционального давления на паству
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Орешкин рассказал о спорных моментах на переговорах Путина и Лукашенко
Президент Ливана Мишель Аун
Ливан призвал США возобновить усилия по разрешению спора с Израилем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В нижегородском лесу нашли пакеты с отрезанными ногами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
Лента новостейМолния