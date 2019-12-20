Жириновский осудил желание возлагать цветы к могиле Сталина

"В эти дни коммунисты будут возлагать венки к могиле Сталина и это чудовищно. Самые страшные преступления были совершены именно во времена сталинского режима. Репрессии и жертвы политических режимов были в разных странах мира, но такого количества и масштаба не было нигде. Миллионы и миллионы людей были уничтожены в мирное время", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Это чудовищно, когда коммунисты понесут венок завтра в день рождения Сталина на Красную площадь, а 22 апреля следующего года к Ленину. Придет день, и это будет запрещено, вся Красная площадь будет очищена от могил. Неужели им, нынешним коммунистам, самим приятно, когда танцы, пляски, шутки-прибаутки, хоккей, футбол, торговля, концерты, а рядом могилы. Придёт день, и мы освободимся окончательно от этого страха, и имя Сталина будет написано только самой чёрной краской в истории России", - подчеркнул политик.