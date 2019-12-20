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2019-12-20T15:22+0300
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Жириновский осудил желание возлагать цветы к могиле Сталина
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РИА Новости

Жириновский осудил желание возлагать цветы к могиле Сталина

15:22 20.12.2019
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© РИА НовостиМогила Иосифа Сталина
Могила Иосифа Сталина
© РИА Новости
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал чудовищным желание коммунистов возлагать цветы к могиле Иосифа Сталина и надеется, что в перспективе это имя в истории России будет написано "только черной краской".
"В эти дни коммунисты будут возлагать венки к могиле Сталина и это чудовищно. Самые страшные преступления были совершены именно во времена сталинского режима. Репрессии и жертвы политических режимов были в разных странах мира, но такого количества и масштаба не было нигде. Миллионы и миллионы людей были уничтожены в мирное время", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Это чудовищно, когда коммунисты понесут венок завтра в день рождения Сталина на Красную площадь, а 22 апреля следующего года к Ленину. Придет день, и это будет запрещено, вся Красная площадь будет очищена от могил. Неужели им, нынешним коммунистам, самим приятно, когда танцы, пляски, шутки-прибаутки, хоккей, футбол, торговля, концерты, а рядом могилы. Придёт день, и мы освободимся окончательно от этого страха, и имя Сталина будет написано только самой чёрной краской в истории России", - подчеркнул политик.
По его мнению, в истории России нет более страшного периода, чем сталинский.
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"И не надо ссылаться, что Сталин пользуется уважением. Воззвания к тем временам - это попытка миллионов бедных отомстить богатым. Они так и говорят: "Сталина на Вас нет". Потому что он давал указания убивать, убивать, убивать. На всех документах стоят визы Ленина "Расстрелять" и Сталина "Согласен", - написал Жириновский, подчеркнув, что Сталин создал не столько культ своей личности, сколько культ страха.
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ЛДПРИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Буду в Москве, обязательно посещу могилу Сталина, и цветы тоже возложу ему. Я не бедный и это не месть богатым. Я не коммунист и не был , не состоял. Просто я уважаю Сталина!
20 декабря, 15:34
Руслан Мурадов
2100001
Роль провокатора очень подходит Жириновскому. А до роли государственного деятеля он не дорос.
20 декабря, 15:53
Владимир Ф. Быченков
900001
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