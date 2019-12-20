Володин обсудит с Медведчуком реализацию Минских соглашений

"На следующей неделе запланирована встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Они обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции", - сообщила Кашеварова.