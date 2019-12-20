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Володин обсудит с Медведчуком реализацию Минских соглашений
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РИА Новости
Материал дополняется

Володин обсудит с Медведчуком реализацию Минских соглашений

15:16 20.12.2019 (обновлено: 15:24 20.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на следующей неделе встретится с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и обсудит вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения, сообщила журналистам пресс-секретарь спикера ГД Анастасия Кашеварова.
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине. В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.
Встреча лидеров нормандской четверки
10 декабря, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
"На следующей неделе запланирована встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Они обсудят вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения с участием парламентариев России, Украины, Германии и Франции", - сообщила Кашеварова.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
200001
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Оппозиционная платформа - За жизньАнтон СилуановГосдума РФВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассВячеслав ВолодинВ мире
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