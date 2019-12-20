Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"

"Против их санкций, конечно, будут и наши контрсанкции. Мы не тот народ, который можно связывать по рукам и ногам. Я постоянно говорю: мы не племенное государство", — сказал глава государства турецким журналистам во время визита в Малайзию. Его цитирует телеканал TRT.