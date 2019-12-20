Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против "Турецкого потока"

АНКАРА, 20 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
"Против их санкций, конечно, будут и наши контрсанкции. Мы не тот народ, который можно связывать по рукам и ногам. Я постоянно говорю: мы не племенное государство", — сказал глава государства турецким журналистам во время визита в Малайзию. Его цитирует телеканал TRT.
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"Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 — эти вопросы закрыты, мы их закрыли. Сейчас они, не стесняясь, говорят, что будут применять санкции в связи с "Турецким потоком". Это насилие над нашим народом", — добавил Эрдоган.
Сенат США завершил накануне принятие федерального бюджета на 2020 финансовый год, документы отправляются на подпись президенту Дональду Трампу. Сенат и палата представителей Соединенных Штатов проголосовали во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, который предполагает "защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Также оборонный бюджет предполагает запрет на передачу Турции новейших американских самолетов F-35 в ответ на покупку Анкарой С-400.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.