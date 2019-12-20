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В ЛНР заявили, что силовики размещают технику в населенных пунктах
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что силовики размещают технику в населенных пунктах

14:15 20.12.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила технику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Филипоненко на брифинге.
Он уточнил, что разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в районе населенных пунктов Попасная и Муратово, а также в Попасной, Новотошковском, Александрополе.
"Факты размещения военной техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, представители СММ продолжают фиксировать отсутствие вооружения и военной техники ВФУ в местах отвода", - сказал офицер пресс-службы.
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По его словам, в местах расположения отведенного от линии соприкосновения вооружения силовиков на подконтрольной Киеву территории Луганской области представители миссии ОБСЕ обнаружили отсутствие десяти танков Т-64, 16 самоходных минометов 2С9 "Нона", десяти противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".
"Такими действиями украинская сторона демонстрирует свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для обстрелов территории нашей республики", - сказал Филипоненко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛНРМТ-12 "Рапира"ДонбассЛуганская Народная РеспубликаТ-64Луганская областьЛуганскУкраинаВ мире
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