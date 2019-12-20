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https://ria.ru/20191220/1562642035.html
Выбор РИА Новости: главное на постсоветском пространстве в 2019 году
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РИА Новости

Выбор РИА Новости: главное на постсоветском пространстве в 2019 году

14:14 20.12.2019
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© AP Photo / Vladimir VoroninСтолкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш
Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / Vladimir Voronin
Столкновения сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с силами спецназа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уходящий 2019 год оказался непростым для постсоветского пространства, и хотя обошлось без революций, в целом во многих странах складывается довольная наряженная ситуация.
В Казахстане оставил пост президента возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев. В Молдавии за один год сменилось три состава правительства. А Грузию уже полгода лихорадит от протестов.

Уход Елбасы

Одно из самых знаковых событий 2019 года произошло в Казахстане – Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший страну еще со времен СССР, 19 марта объявил об уходе в отставку. Несмотря на то, что ему было уже 78 лет, для многих это решение стало неожиданным.
При этом Назарбаев остался в политике. Он сохранил за собой должности лидера правящей партии Nur Otan, председателя совбеза и главы Ассамблеи народа Казахстана. У Назарбаева также есть ряд важных властных полномочий в соответствии со статусом Елбасы – Лидера нации.
В тот же день, когда Назарбаев ушел в отставку, депутаты решили переименовать столицу Казахстана - Астану - в Нур-Султан.
Президентом стал председатель верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев - он также одержал победу на внеочередных выборах главы государства, которые прошли 9 июня. Сам Токаев неоднократно подчеркивал преемственность своего курса во внутренней и внешней политике.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
11 октября, 19:25
Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента

Штурм резиденции Атамбаева

В августе спецназ Киргизии решил штурмовать резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева из-за того, что тот несколько раз отказывался являться на допрос по делу о коррупции. Атамбаев оказал жесткое сопротивление, в ходе столкновений у резиденции пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. Через два дня с Атамбаевым удалось договориться, и он сдался.
Ему предъявлены обвинения в убийстве, организации массовых беспорядков. Госкомиссия также считает, что экс-президент готовил насильственный захват власти.
Сам Атамбаев назвал эти обвинения политически мотивированными и отказывается от дачи показаний. Против экс-президента возбуждено более 10 уголовных дел.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
12 декабря, 18:08
В Киргизии депутаты признали Атамбаева ответственным за беспорядки

Обвинения экс-президентам Армении

В Армении продолжилась "охота" на бывших чиновников – в декабре экс-президенту страны Сержу Саргсяну было предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах. Другой бывший армянский лидер Роберт Кочарян содержится под стражей еще с 2018 года, после смены власти в стране. Его обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, а также получении взятки. Решения суда пока нет.
Оба бывших главы государства свою вину не признают и считают дела политически мотивированными.
В 2019 году обвинения в Армении по различным статьям также были предъявлены бывшему спикеру парламента Аре Баблояну, экс-генпрокурору Геворгу Костаняну, судье по делу экс-президента Давиду Григоряну. Следователи заявляли, что проверяют деятельность бывшего министра обороны Вигена Саркисяна, но обвинение ему не предъявлено.
Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
4 декабря, 20:07
Экс-президент Армении Саргсян не согласен с предъявленными обвинениями

Грузия под натиском оппозиции

Грузию тем временем охватили акции протеста. Самые крупные прошли в июне и были связаны с визитом российских депутатов в Тбилиси. При разгоне оппозиции спецназ применил резиновые пули, пострадали около 300 человек.
Из-за угрозы безопасности для российских туристов власти РФ прекратили авиасообщение с Грузией с 8 июля и рекомендовали туроператорам не продавать путевки в эту страну. В результате поток российских туристов в страну сократился на 20%, а бюджет Грузии не досчитался 350 миллионов долларов.
На фоне приезда российских депутатов в Тбилиси также разгорелся скандал вокруг оппозиционной телекомпании "Рустави-2", ведущий которой Георгий Габуния в прямом эфире оскорбил президента РФ. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Ведущего уволили, у телекомпании появилось новое руководство.
В ноябре Грузию накрыла новая волна протестов после того, как депутаты не одобрили переход к пропорциональной избирательной системе. Против правительства объединились все оппозиционные силы. Они несколько раз пикетировали парламент, их разгонял спецназ водометами. Власти настаивают, что выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе.
Георгий Габуния
20 августа, 19:25Акценты
Каждый сверчок знай свой шесток: телехам Габуния уволен с "Рустави 2"В ванной перед зеркалом кто угодно может кривляться. А на публике журналист должен держать себя в рамках. И сколько угодно можно объяснять выходку Габунии его чрезмерной эмоциональностью на фоне обострения отношений Москвы и Тбилиси. Это его не оправдывает.

Под знаком интеграции

Весь 2019 год прошел для России и Белоруссии под знаком интеграции – стороны должны были к декабрю, юбилею Союзного государства, разработать "дорожные карты" по сотрудничеству практически во всех сферах экономики. О политической интеграции речи не идет, недаром президент Белоруссии Александр Лукашенко весь год повторял в разных вариациях фразу о том, что Белоруссия не собирается объединяться с РФ.
Однако при согласовании "дорожных карт" что-то пошло не так - к декабрю были готовы две трети из намеченных проектов. В основном претензии белорусской стороны касаются цены на российский газ, которая, по их мнению, должна быть не выше чем для Смоленской области, а также выплат Россией компенсаций за налоговые маневры и поставки "грязной нефти" по трубопроводу "Дружба".
Окончательное решение будет принято на встрече президентов 20 декабря.
Антон Силуанов
29 мая, 15:32
Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет

Минск и Запад: на шаг ближе

В отношениях Белоруссии и Запада в уходящем году наметились позитивные тенденции. Президент республики Александр Лукашенко даже впервые за три года побывал в ЕС, совершив визит в Австрию.
Кроме того, впервые за долгое время Белоруссию посетили высокопоставленные чиновники из США - занимавший пост советника американского президента по национальной безопасности Джон Болтон и замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Также было заявлено о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов.
Потепление отношений Минска с Западом, однако, несколько подпортила негативная оценка выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии со стороны наблюдателей ОБСЕ, которые заявили, что голосование не соответствовало демократическим стандартам. Представители ОБСЕ отметили также нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны. Выводы миссии поддержали в ЕС и США.
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Правительственная чехарда в Молдавии

В Молдавии в уходящем году успели смениться три состава правительства. Проблемы начались после того, как по итогам парламентских выборов ни одна партия не смогла набрать необходимое для единоличного формирования кабмина число голосов, а объединяться в коалицию никто не хотел.
Переговоры продолжались около четырех месяцев, была угроза новых выборов. В сложившейся ситуации две очень разные политические силы - пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM - образовали коалицию, чтобы отстранить от власти Демпартию. Ее лидер, олигарх Владимир Плахотнюк отказался от должности депутата и покинул страну. Сейчас он находится в международном розыске. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, в РФ - в покушении на убийство, создании преступного сообщества и организации наркотрафика.
Правительство, которое возглавила один из лидеров блока ACUM Майя Санду, поддержали в России, США и ЕС, однако уже осенью парламент вынес ему вотум недоверия и отправил в отставку.
Новый состав кабмина был назначен 14 ноября - в него вошли беспартийные политики. Премьером стал экс-министр финансов Ион Кику. Вскоре после назначения Кику посетил Москву. Это был первый визит молдавского премьера в Россию за последние шесть лет.
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"Охота на ведьм" 30 лет спустя

В Литве в марте завершилось судебное разбирательство по одному из самых крупных уголовных дел в истории страны. Речь идет о событиях 13 января 1991 года, когда у Вильнюсской телебашни из-за столкновений погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Прокуратура утверждала, что людей у телецентра якобы убили советские солдаты, однако никаких доказательств не предоставила. Участники событий с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.
Тем не менее, суд в Вильнюсе приговорил более 60 фигурантов, большинство из которых россияне, к срокам от четырех до 14 лет, в основном заочно. Двое россиян - Юрий Мель и Геннадий Иванов - были осуждены очно.
Бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова приговорили заочно к 10 годам тюрьмы. Россиянин Геннадий Иванов получил четыре года лишения свободы. "Так мало, потому что он почти ни в чем не участвовал, просто стоял в форме у Дома печати", - сообщила РИА Новости его адвокат Юлия Жукене.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал эти решения "политическим судилищем", которое больше напоминает "охоту на ведьм".
В МИД РФ отметили, что в ходе следствия были проигнорированы свидетельства, опровергающие причастность советских военнослужащих к гибели гражданских лиц. "Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России", - подчеркнули в ведомстве.
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека
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Рига без "русского" мэра

В уходящем году сменилось и руководство Рижской думы. Первый в современной истории Латвии "русский" мэр Риги Нил Ушаков покинул этот пост после 10 лет работы. В апреле его отстранили от должности председателя Рижской думы, обвинив в коррупции.
Ушаков отвергал все обвинения и сначала заявлял, что не планирует покидать свой пост. Однако позднее он победил на выборах в Европарламент и все-таки отказался от должности мэра Риги.
После ухода Ушакова мэрия так и не смогла оправиться от скандалов и обвинений в коррупции. Это дало повод министру среды и регионального развития Латвии Юрису Пуце принять решение о ее роспуске. Новые выборы могут состояться в конце февраля 2020 года.
В этой ситуации партия "Согласие", членом которой является Ушаков, заявила, что он может вновь баллотироваться на пост мэра.
Экс-мэр Риги Нил Ушаков
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Таллин подорвал единство

Лидеры прибалтийских государств - редкие гости в России, их политика не позволяет строить и развивать взаимовыгодные отношения с Москвой. Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию 18 апреля вызвал шквал негодования у эстонских политиков, а также соседей республики. Таллин обвиняли в подрыве единства балтийских стран. Сама Кальюлайд в ответ заявляла, что не видит причин для критики.
Итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным Кальюлайд назвала "очень хорошими". По ее словам, "много говорили о сложных темах, а в особо трудные моменты проявляли взаимное уважение". Она также сообщила, что пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском Тарту. Со своей стороны, в ходе переговоров Путин назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Деловые круги и общественность Эстонии с воодушевлением восприняли визит эстонского президента в Москву, некоторые даже заговорили о потеплении в отношениях.
Пресс-центр Sputnik Эстония
10:25
Глава СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления Эстонии на Sputnik
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Юрис ПуцеНур-СултанГосдума РФРоберт КочарянСерж СаргсянАрменияГрузияВ мире
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