Выбор РИА Новости: главное на постсоветском пространстве в 2019 году

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уходящий 2019 год оказался непростым для постсоветского пространства, и хотя обошлось без революций, в целом во многих странах складывается довольная наряженная ситуация.

В Казахстане оставил пост президента возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев . В Молдавии за один год сменилось три состава правительства. А Грузию уже полгода лихорадит от протестов.

Уход Елбасы

Одно из самых знаковых событий 2019 года произошло в Казахстане – Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший страну еще со времен СССР, 19 марта объявил об уходе в отставку. Несмотря на то, что ему было уже 78 лет, для многих это решение стало неожиданным.

При этом Назарбаев остался в политике. Он сохранил за собой должности лидера правящей партии Nur Otan, председателя совбеза и главы Ассамблеи народа Казахстана. У Назарбаева также есть ряд важных властных полномочий в соответствии со статусом Елбасы – Лидера нации.

В тот же день, когда Назарбаев ушел в отставку, депутаты решили переименовать столицу Казахстана - Астану - в Нур-Султан.

Президентом стал председатель верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев - он также одержал победу на внеочередных выборах главы государства, которые прошли 9 июня. Сам Токаев неоднократно подчеркивал преемственность своего курса во внутренней и внешней политике.

Штурм резиденции Атамбаева

В августе спецназ Киргизии решил штурмовать резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева из-за того, что тот несколько раз отказывался являться на допрос по делу о коррупции. Атамбаев оказал жесткое сопротивление, в ходе столкновений у резиденции пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. Через два дня с Атамбаевым удалось договориться, и он сдался.

Ему предъявлены обвинения в убийстве, организации массовых беспорядков. Госкомиссия также считает, что экс-президент готовил насильственный захват власти.

Сам Атамбаев назвал эти обвинения политически мотивированными и отказывается от дачи показаний. Против экс-президента возбуждено более 10 уголовных дел.

Обвинения экс-президентам Армении

В Армении продолжилась "охота" на бывших чиновников – в декабре экс-президенту страны Сержу Саргсяну было предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах. Другой бывший армянский лидер Роберт Кочарян содержится под стражей еще с 2018 года, после смены власти в стране. Его обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, а также получении взятки. Решения суда пока нет.

Оба бывших главы государства свою вину не признают и считают дела политически мотивированными.

В 2019 году обвинения в Армении по различным статьям также были предъявлены бывшему спикеру парламента Аре Баблояну, экс-генпрокурору Геворгу Костаняну, судье по делу экс-президента Давиду Григоряну. Следователи заявляли, что проверяют деятельность бывшего министра обороны Вигена Саркисяна, но обвинение ему не предъявлено.

Грузия под натиском оппозиции

Грузию тем временем охватили акции протеста. Самые крупные прошли в июне и были связаны с визитом российских депутатов в Тбилиси. При разгоне оппозиции спецназ применил резиновые пули, пострадали около 300 человек.

Из-за угрозы безопасности для российских туристов власти РФ прекратили авиасообщение с Грузией с 8 июля и рекомендовали туроператорам не продавать путевки в эту страну. В результате поток российских туристов в страну сократился на 20%, а бюджет Грузии не досчитался 350 миллионов долларов.

На фоне приезда российских депутатов в Тбилиси также разгорелся скандал вокруг оппозиционной телекомпании "Рустави-2", ведущий которой Георгий Габуния в прямом эфире оскорбил президента РФ. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Ведущего уволили, у телекомпании появилось новое руководство.

В ноябре Грузию накрыла новая волна протестов после того, как депутаты не одобрили переход к пропорциональной избирательной системе. Против правительства объединились все оппозиционные силы. Они несколько раз пикетировали парламент, их разгонял спецназ водометами. Власти настаивают, что выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе.

Под знаком интеграции

Весь 2019 год прошел для России и Белоруссии под знаком интеграции – стороны должны были к декабрю, юбилею Союзного государства, разработать "дорожные карты" по сотрудничеству практически во всех сферах экономики. О политической интеграции речи не идет, недаром президент Белоруссии Александр Лукашенко весь год повторял в разных вариациях фразу о том, что Белоруссия не собирается объединяться с РФ.

Однако при согласовании "дорожных карт" что-то пошло не так - к декабрю были готовы две трети из намеченных проектов. В основном претензии белорусской стороны касаются цены на российский газ, которая, по их мнению, должна быть не выше чем для Смоленской области, а также выплат Россией компенсаций за налоговые маневры и поставки "грязной нефти" по трубопроводу "Дружба".

Окончательное решение будет принято на встрече президентов 20 декабря.

Минск и Запад: на шаг ближе

В отношениях Белоруссии и Запада в уходящем году наметились позитивные тенденции. Президент республики Александр Лукашенко даже впервые за три года побывал в ЕС, совершив визит в Австрию.

Кроме того, впервые за долгое время Белоруссию посетили высокопоставленные чиновники из США - занимавший пост советника американского президента по национальной безопасности Джон Болтон и замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Также было заявлено о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов.

Потепление отношений Минска с Западом, однако, несколько подпортила негативная оценка выборов в нижнюю палату парламента Белоруссии со стороны наблюдателей ОБСЕ, которые заявили, что голосование не соответствовало демократическим стандартам. Представители ОБСЕ отметили также нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны. Выводы миссии поддержали в ЕС и США.

Правительственная чехарда в Молдавии

В Молдавии в уходящем году успели смениться три состава правительства. Проблемы начались после того, как по итогам парламентских выборов ни одна партия не смогла набрать необходимое для единоличного формирования кабмина число голосов, а объединяться в коалицию никто не хотел.

Переговоры продолжались около четырех месяцев, была угроза новых выборов. В сложившейся ситуации две очень разные политические силы - пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM - образовали коалицию, чтобы отстранить от власти Демпартию. Ее лидер, олигарх Владимир Плахотнюк отказался от должности депутата и покинул страну. Сейчас он находится в международном розыске. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, в РФ - в покушении на убийство, создании преступного сообщества и организации наркотрафика.

Правительство, которое возглавила один из лидеров блока ACUM Майя Санду, поддержали в России, США и ЕС, однако уже осенью парламент вынес ему вотум недоверия и отправил в отставку.

Новый состав кабмина был назначен 14 ноября - в него вошли беспартийные политики. Премьером стал экс-министр финансов Ион Кику. Вскоре после назначения Кику посетил Москву. Это был первый визит молдавского премьера в Россию за последние шесть лет.

"Охота на ведьм" 30 лет спустя

В Литве в марте завершилось судебное разбирательство по одному из самых крупных уголовных дел в истории страны. Речь идет о событиях 13 января 1991 года, когда у Вильнюсской телебашни из-за столкновений погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Прокуратура утверждала, что людей у телецентра якобы убили советские солдаты, однако никаких доказательств не предоставила. Участники событий с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.

Тем не менее, суд в Вильнюсе приговорил более 60 фигурантов, большинство из которых россияне, к срокам от четырех до 14 лет, в основном заочно. Двое россиян - Юрий Мель и Геннадий Иванов - были осуждены очно.

Бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова приговорили заочно к 10 годам тюрьмы. Россиянин Геннадий Иванов получил четыре года лишения свободы. "Так мало, потому что он почти ни в чем не участвовал, просто стоял в форме у Дома печати", - сообщила РИА Новости его адвокат Юлия Жукене.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал эти решения "политическим судилищем", которое больше напоминает "охоту на ведьм".

В МИД РФ отметили, что в ходе следствия были проигнорированы свидетельства, опровергающие причастность советских военнослужащих к гибели гражданских лиц. "Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России", - подчеркнули в ведомстве.

Рига без "русского" мэра

В уходящем году сменилось и руководство Рижской думы. Первый в современной истории Латвии "русский" мэр Риги Нил Ушаков покинул этот пост после 10 лет работы. В апреле его отстранили от должности председателя Рижской думы, обвинив в коррупции.

Ушаков отвергал все обвинения и сначала заявлял, что не планирует покидать свой пост. Однако позднее он победил на выборах в Европарламент и все-таки отказался от должности мэра Риги.

После ухода Ушакова мэрия так и не смогла оправиться от скандалов и обвинений в коррупции. Это дало повод министру среды и регионального развития Латвии Юрису Пуце принять решение о ее роспуске. Новые выборы могут состояться в конце февраля 2020 года.

В этой ситуации партия "Согласие", членом которой является Ушаков, заявила, что он может вновь баллотироваться на пост мэра.

Таллин подорвал единство

Лидеры прибалтийских государств - редкие гости в России, их политика не позволяет строить и развивать взаимовыгодные отношения с Москвой. Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию 18 апреля вызвал шквал негодования у эстонских политиков, а также соседей республики. Таллин обвиняли в подрыве единства балтийских стран. Сама Кальюлайд в ответ заявляла, что не видит причин для критики.

Итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным Кальюлайд назвала "очень хорошими". По ее словам, "много говорили о сложных темах, а в особо трудные моменты проявляли взаимное уважение". Она также сообщила, что пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском Тарту. Со своей стороны, в ходе переговоров Путин назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.