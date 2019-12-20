Эдриан Броуди сыграет главную роль в экранизации романа Стивена Кинга

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Эдриан Броуди получил главную роль в сериале по роману Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" на телеканале Epix, . Эдриан Броуди получил главную роль в сериале по роману Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" на телеканале Epix, сообщает Variety.

Актер сыграет капитана Чарльза Буна, который после смерти жены переезжает с тремя детьми в старый дом, принадлежавший его предкам, в небольшом городке. Там он узнает массу секретов и начинает действовать, чтобы разобраться с темным прошлом своих родственников.

Предполагается, что съемки начнутся в мае 2020 года, а первая серия выйдет уже осенью того же года. Исполнительным продюсером станет Дональд де Лайн ("Первому игроку приготовиться").