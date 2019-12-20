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Культура
2019-12-20T14:39+0300
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Эдриан Броуди сыграет главную роль в экранизации романа Стивена Кинга
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РИА Новости

Эдриан Броуди сыграет главную роль в экранизации романа Стивена Кинга

14:39 20.12.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанкАктер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Эдриан Броуди на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Эдриан Броуди получил главную роль в сериале по роману Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" на телеканале Epix, сообщает Variety.
Актер сыграет капитана Чарльза Буна, который после смерти жены переезжает с тремя детьми в старый дом, принадлежавший его предкам, в небольшом городке. Там он узнает массу секретов и начинает действовать, чтобы разобраться с темным прошлом своих родственников.
Предполагается, что съемки начнутся в мае 2020 года, а первая серия выйдет уже осенью того же года. Исполнительным продюсером станет Дональд де Лайн ("Первому игроку приготовиться").
Эдриан Броуди наиболее известен по фильмам "Пианист" и "Отель "Гранд Будапешт". Он также снимался во "Французском диспетчере" Уэса Андерсона, который выходит на экраны в 2020 году, и в четвертом сезоне сериала "Острые козырьки".
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