Фото мужчины, якобы открывшего стрельбу на Лубянке, оказалось фейком

Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба

Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мужчина, фотографию которого ряд СМИ выдали за изображение преступника, устроившего стрельбу у здания Мужчина, фотографию которого ряд СМИ выдали за изображение преступника, устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, рассказал РИА Новости, что он живет в Санкт-Петербурге , а о произошедшем в Москве ЧП "с его участием" с удивлением узнал от друзей.

По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. В ночь на пятницу в Telegram-каналах, а затем и в СМИ стали публиковать фотографию мужчины на фоне Красной площади. Утверждалось, что на ней изображен предполагаемый преступник.

"СМИ утащили из соцсетей фотки и разместили, типа они первые, и все остальные так и делают - фейкометы, наглядная агитация. Фотки мои часто воруют, но чтобы вот так вот использовать... Друзья писали, звонили, узнали (меня - Прим. ред.) в новостях", - рассказал Олег.

Собеседник агентства живет в Санкт-Петербурге, где работает электриком, а фотографии, которые разошлись в СМИ, были сделаны, когда он приезжал в Москву в октябре. "Гулял, пофотографировались, в "ВКонтакте" висит - пять фотографий открыты, оттуда и утащили", - пояснил Олег.

Он пока не решил, будет ли пытаться привлечь СМИ к ответственности. "Я не знаю, что делать, я же не юрист. Я знакомому позвонил, он посмотрит, что можно сделать. Это все, скорее всего, исчезнет. На меня это вообще никак не влияет. Хайп подняли, и все", - заключил Олег.