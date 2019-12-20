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Фото мужчины, якобы открывшего стрельбу на Лубянке, оказалось фейком
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РИА Новости

Фото мужчины, якобы открывшего стрельбу на Лубянке, оказалось фейком

14:12 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Мужчина, фотографию которого ряд СМИ выдали за изображение преступника, устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, рассказал РИА Новости, что он живет в Санкт-Петербурге, а о произошедшем в Москве ЧП "с его участием" с удивлением узнал от друзей.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. В ночь на пятницу в Telegram-каналах, а затем и в СМИ стали публиковать фотографию мужчины на фоне Красной площади. Утверждалось, что на ней изображен предполагаемый преступник.
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
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"СМИ утащили из соцсетей фотки и разместили, типа они первые, и все остальные так и делают - фейкометы, наглядная агитация. Фотки мои часто воруют, но чтобы вот так вот использовать... Друзья писали, звонили, узнали (меня - Прим. ред.) в новостях", - рассказал Олег.

Собеседник агентства живет в Санкт-Петербурге, где работает электриком, а фотографии, которые разошлись в СМИ, были сделаны, когда он приезжал в Москву в октябре. "Гулял, пофотографировались, в "ВКонтакте" висит - пять фотографий открыты, оттуда и утащили", - пояснил Олег.
Он пока не решил, будет ли пытаться привлечь СМИ к ответственности. "Я не знаю, что делать, я же не юрист. Я знакомому позвонил, он посмотрит, что можно сделать. Это все, скорее всего, исчезнет. На меня это вообще никак не влияет. Хайп подняли, и все", - заключил Олег.
По данным Минздрава, при стрельбе на Лубянке еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.
Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
09:15
Тренер рассказал о мужчине, подозреваемом в стрельбе на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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