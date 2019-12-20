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В Киеве пострадали четыре полицейских в ходе потасовки
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РИА Новости

В Киеве пострадали четыре полицейских в ходе потасовки

13:43 20.12.2019 (обновлено: 13:50 20.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал "Евровидения"
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения
© РИА Новости / Виталий Залесский
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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Потасовка между гражданами и правоохранителями произошла в центре Киева, в результате чего пострадали четверо полицейских и восемь человек доставили в управление для дачи объяснений, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку", - говорится в сообщении.

Полицейские также применили слезоточивый газ, а один из правоохранителей произвел предупреждающий выстрел в воздух.
По данным пресс-службы, в управление полиции доставили восемь человек для дачи объяснений и установления всех обстоятельств инцидента. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.
Полицейские зафиксировали информацию о происшествии, после первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.
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