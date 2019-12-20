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Россия и Китай обсудили сопряжение ЕАЭС и "Одного пояса — одного пути"
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РИА Новости

Россия и Китай обсудили сопряжение ЕАЭС и "Одного пояса — одного пути"

13:41 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в пятницу обсудил с послом по особым поручениям МИД Китая Юэ Бинем вопрос сопряжение ЕАЭС и инициативы "Один пояс - один путь", сообщили в МИД РФ.
"С обеих сторон была дана высокая оценка потенциала сопряжения планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс - один путь", выражена готовность активизировать усилия сторон с акцентом на достижение практических результатов", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В МИД РФ сообщили, что в Москве состоялось 6-е заседание российско-китайской Рабочей группы по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс - один путь", созданной в соответствии с совместным заявлением Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 8 мая 2015 года. Российскую делегацию на заседании возглавил посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский.
"В ходе заседания стороны дали положительную оценку работе по сопряжению в 2019 году и подтвердили нацеленность на ее дальнейшую активизацию, усиление планового, системного характера сотрудничества, ориентированного на практические результаты. Участники заседания приветствовали вступление 25 октября в силу Соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны, о торгово-экономическом сотрудничестве и высказались за скорейший запуск работы по реализации данного соглашения", - добавили в МИД РФ.
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Отмечается, что в ходе заседания стороны обменялись мнениями о конкретных путях параллельного и скоординированного продвижения инициативы формирования Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс - один путь".
Следующее заседание рабочей группы состоится во второй половине 2020 года в Пекине.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.
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