Россия и Китай обсудили сопряжение ЕАЭС и "Одного пояса — одного пути"

"С обеих сторон была дана высокая оценка потенциала сопряжения планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс - один путь", выражена готовность активизировать усилия сторон с акцентом на достижение практических результатов", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ сообщили, что в Москве состоялось 6-е заседание российско-китайской Рабочей группы по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс - один путь", созданной в соответствии с совместным заявлением Российской Федерации и Китайской Народной Республики от 8 мая 2015 года. Российскую делегацию на заседании возглавил посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский.

"В ходе заседания стороны дали положительную оценку работе по сопряжению в 2019 году и подтвердили нацеленность на ее дальнейшую активизацию, усиление планового, системного характера сотрудничества, ориентированного на практические результаты. Участники заседания приветствовали вступление 25 октября в силу Соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны, о торгово-экономическом сотрудничестве и высказались за скорейший запуск работы по реализации данного соглашения", - добавили в МИД РФ.

Отмечается, что в ходе заседания стороны обменялись мнениями о конкретных путях параллельного и скоординированного продвижения инициативы формирования Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс - один путь".

Следующее заседание рабочей группы состоится во второй половине 2020 года в Пекине.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.