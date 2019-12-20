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Роухани осудил США за выход из ядерной сделки
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РИА Новости

Роухани осудил США за выход из ядерной сделки

13:31 20.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТОКИО, 20 дек – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран "резко осуждает" США за выход из ядерной сделки, и выразил надежду на то, что Япония и другие страны смогут поддерживать достигнутое в 2015 году соглашение в силе, сообщило агентство Киодо.
"Президент Ирана Роухани на встрече с премьер-министром (Синдзо - ред.) Абэ заявил, что он "резко осуждает" выход США из соглашения по атому с Ираном, и призвал страны, в том числе, Японию, поддерживать соглашение в силе", - говорится в сообщении агентства.
В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Тегеран "полностью выполнит свои обязательства по соглашению" и "будет играть значительную роль в установлении мира в регионе".
Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в пятницу в Токио, став первым с 2000 года иранским президентом, посетившим Японию с официальным визитом.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиСиндзо АбэЯпонияИранСША
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