Роухани осудил США за выход из ядерной сделки

"Президент Ирана Роухани на встрече с премьер-министром (Синдзо - ред.) Абэ заявил, что он "резко осуждает" выход США из соглашения по атому с Ираном, и призвал страны, в том числе, Японию, поддерживать соглашение в силе", - говорится в сообщении агентства.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Тегеран "полностью выполнит свои обязательства по соглашению" и "будет играть значительную роль в установлении мира в регионе".

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.