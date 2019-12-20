Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-20T13:24+0300
https://ria.ru/20191220/1562637243.html
Петербургские власти попросили Деда Мороза о снеге
https://cdn25.img.ria.ru/images/154889/61/1548896176_0:171:3034:1878_1036x0_80_0_0_c023ffb3a099a65e8378d765050aafb5.jpg
РИА Новости

Петербургские власти попросили Деда Мороза о снеге

13:24 20.12.2019
138
© РИА Новости / Алексей ДаничевНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Виктория Уздина. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко обратился к всероссийскому Деду Морозу с просьбой о снегопаде под Новый год.
"Побольше снега хочется, Дедушка Мороз", - сказал Сухенко на пресс-конференции главного новогоднего волшебника страны.
Дед Мороз пообещал постараться исполнить просьбу городских властей. "Сегодня начну колдовать и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было", - сказал он.
Петербург
Вчера, 10:49
Теплая погода в Петербурге поставила температурный рекорд
По словам Сухенко, новогодние праздники в Санкт-Петербурге официально стартуют в субботу, когда всероссийский Дед Мороз зажжет огни на главное городской елке на Дворцовой площади. "В субботу в шесть часов вечера Дедушка Мороз примчится на Дворцовую на самолете", - отметил Сухенко, добавив, что там же состоится традиционный забег дедов морозов. "Более живописного зрелища я не знаю", - признался глава городского комитета по культуре.
Как рассказал Сухенко, непосредственно в новогоднюю ночь в 21.00 мск будет прекращено движение транспорта по Невскому проспекту, а шоу на Дворцовой площади, где запланирована, в частности, дискотека в стиле 90-х годов, начнется в 23.00 мск.
По его словам, только по линии организаций, находящихся в ведении комитета по культуре, пройдет более 140 новогодних мероприятий. Так, только ежегодный новогодний праздник для школьников Петербурга в Ледовом дворце должны посетить около 228 тысяч детей.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
07:20Новый год—2020
Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
200001
Обсудить 0
Новый год—2020Дед МорозСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Роберт Кочарян
Апелляционный суд Армении оставил под стражей экс-президента Кочаряна
Врачи во время операции
У москвича в горле выросли волосы
Сотрудники МЧС снимают с опоры Крымского моста мужчину. 20 декабря 2019
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" выделит астронавтам НАСА два места на кораблях "Союз"
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о "традиции" пугать Запад Россией
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения
В Киеве пострадали четыре полицейских в ходе потасовки
Работа пожарных
В Краснодаре загорелся склад на 200 "квадратах"
Сотрудники силовых структур недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве
СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Украинский журналист Сергей Томиленко
В Союзе журналистов Украины осудили обыски на телеканале "Думская TV"
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости согласования стратегии развития ЕАЭС
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали решение об экстрадиции в США Коршунова
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра историко-документальной выставки после неформальной встречи лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге
Путин показал коллегам по СНГ архивные документы о Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
Лента новостейМолния