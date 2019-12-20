Петербургские власти попросили Деда Мороза о снеге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Виктория Уздина. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко обратился к всероссийскому Председатель комитета по культуре Константин Сухенко обратился к всероссийскому Деду Морозу с просьбой о снегопаде под Новый год.

"Побольше снега хочется, Дедушка Мороз", - сказал Сухенко на пресс-конференции главного новогоднего волшебника страны.

Дед Мороз пообещал постараться исполнить просьбу городских властей. "Сегодня начну колдовать и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было", - сказал он.

По словам Сухенко, новогодние праздники в Санкт-Петербурге официально стартуют в субботу, когда всероссийский Дед Мороз зажжет огни на главное городской елке на Дворцовой площади. "В субботу в шесть часов вечера Дедушка Мороз примчится на Дворцовую на самолете", - отметил Сухенко, добавив, что там же состоится традиционный забег дедов морозов. "Более живописного зрелища я не знаю", - признался глава городского комитета по культуре.

Как рассказал Сухенко, непосредственно в новогоднюю ночь в 21.00 мск будет прекращено движение транспорта по Невскому проспекту, а шоу на Дворцовой площади, где запланирована, в частности, дискотека в стиле 90-х годов, начнется в 23.00 мск.