Турчинов ограничил территорию "исконно русских земель" Подмосковьем

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
По его словам, если от территории РФ отделить земли, которые присоединили "с помощью крови, насилия, предательства и лжи", то останутся "исконно русские болота" размером с Московскую область.
Во время ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал решение Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые не имели к Украине никакого отношения. По его словам, разбираться с такими "болевыми точками" приходится современной России.