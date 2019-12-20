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Турчинов ограничил территорию "исконно русских земель" Подмосковьем
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РИА Новости

Турчинов ограничил территорию "исконно русских земель" Подмосковьем

13:10 20.12.2019 (обновлено: 14:30 20.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкСекретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
По его словам, если от территории РФ отделить земли, которые присоединили "с помощью крови, насилия, предательства и лжи", то останутся "исконно русские болота" размером с Московскую область.
Во время ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал решение Владимира Ленина передать УССР "исконно русские территории", которые не имели к Украине никакого отношения. По его словам, разбираться с такими "болевыми точками" приходится современной России.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:05Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин: Ленин был не государственным деятелем, а революционером
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Ситуация на УкраинеВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Владимир ПутинМосковская областьАлександр ТурчиновРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Турчинов о Запорожской Сечи что-нибудь слышал? Вот это и есть Украина, а Малороссия, Новороссия и все остальное - это Россия.
20 декабря, 14:33
Владимир Ф. Быченков
4400000
Он сам турчин. Турок по-нашему.
20 декабря, 14:37
vvab6
2770001
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