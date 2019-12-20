Медведчук договорился с депутатами ФРГ и Франции о встрече по Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ . Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля по Украине.

В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент РФ Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенте Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.

Медведчук также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с "Единой Россией".

"Я это приветствую", - отреагировал президент РФ.

Путин ранее на встрече поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.

"С воодушевлением восприняли нормандскую встречу 9 декабря (саммит в "нормандском формате" в Париже)", - отметил Медведчук.

Но, по его словам, "не все так просто, потому что главный вопрос - это реализация Минских соглашений". "Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте (Украины), наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение - Межпарламентский диалог ради мира", - сообщил Медведчук.

Он уточнил, что этот диалог будут вести парламентарии четырех стран нормандского формата.

"То есть, это такое парламентское измерение нормандского формата", - уточнил Путин.

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что ведение такой работы очень важно, "потому что от парламентов зависит очень много". По его мнению, можно "использовать этот парламентский ресурс для достижения мира".