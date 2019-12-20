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Медведчук договорился с депутатами ФРГ и Франции о встрече по Украине
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РИА Новости

Медведчук договорился с депутатами ФРГ и Франции о встрече по Украине

12:49 20.12.2019 (обновлено: 15:47 20.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля по Украине.
В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент РФ Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенте Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.
Медведчук также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с "Единой Россией".
"Я это приветствую", - отреагировал президент РФ.
Путин ранее на встрече поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
"С воодушевлением восприняли нормандскую встречу 9 декабря (саммит в "нормандском формате" в Париже)", - отметил Медведчук.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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Володин обсудит с Медведчуком реализацию Минских соглашений
Но, по его словам, "не все так просто, потому что главный вопрос - это реализация Минских соглашений". "Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте (Украины), наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение - Межпарламентский диалог ради мира", - сообщил Медведчук.
Он уточнил, что этот диалог будут вести парламентарии четырех стран нормандского формата.
"То есть, это такое парламентское измерение нормандского формата", - уточнил Путин.
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что ведение такой работы очень важно, "потому что от парламентов зависит очень много". По его мнению, можно "использовать этот парламентский ресурс для достижения мира".
"Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции - это все должны принимать парламентарии", - пояснил Медведчук.
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
16 декабря, 15:14
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Виктор МедведчукЕдиная РоссияВладимир ПутинФранцияПарижУкраинаОппозиционная платформа - За жизньАнтон СилуановСанкт-ПетербургВ мире
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