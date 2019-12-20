В Подмосковье женщина пострадала при падении дерева

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате падения дерева в подмосковном Сергиевом Посаде в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного Минздрава.
"Одна женщина в Сергиево-Посадской ЦРБ (центральная районная больница. — Прим. ред.), состояние средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — сказали в ведомстве.
Вчера, 11:56В Подмосковье при падении дерева погибла женщина
Информацией о наличии погибших в результате непогоды областной Минздрав не располагает.