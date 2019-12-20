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В Подмосковье женщина пострадала при падении дерева
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РИА Новости

В Подмосковье женщина пострадала при падении дерева

12:27 20.12.2019 (обновлено: 13:20 20.12.2019)
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Одна женщина пострадала в результате падения дерева в подмосковном Сергиевом Посаде в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного Минздрава.
"Одна женщина в Сергиево-Посадской ЦРБ (центральная районная больница. — Прим. ред.), состояние средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", — сказали в ведомстве.
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Вчера, 11:56
В Подмосковье при падении дерева погибла женщина
Информацией о наличии погибших в результате непогоды областной Минздрав не располагает.
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Московская областьСергиев ПосадПроисшествия
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