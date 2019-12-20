Токаев поручил присоединиться к протоколу об отмене смертной казни

АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству иностранных дел республики начать подготовку к международному протоколу об отмене смертной казни.

"Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - сказал он в пятницу в ходе выступления на заседании национального совета общественного доверия.

Согласно данному документу, каждое государство, присоединившееся к протоколу, "принимает все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции".