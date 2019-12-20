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Токаев поручил присоединиться к протоколу об отмене смертной казни
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РИА Новости

Токаев поручил присоединиться к протоколу об отмене смертной казни

12:24 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
АЛМА-АТА, 20 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству иностранных дел республики начать подготовку к международному протоколу об отмене смертной казни.
"Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - сказал он в пятницу в ходе выступления на заседании национального совета общественного доверия.
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Согласно данному документу, каждое государство, присоединившееся к протоколу, "принимает все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции".
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2003 году подписал указ о введении в стране моратория на смертную казнь. Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам выносить приговоры о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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