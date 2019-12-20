Одесский телеканал "Думская TV" сообщил об обысках в офисе

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Одесский телеканал "Думская TV" заявляет об обыске в своем офисе и считает такие действия давлением на свободу слова в СМИ.

"Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении телеканала "Думская TV" на улице Канатной. Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9.30 (10.30 мск). Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

По предварительным данным телеканала, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания. "Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ", - говорится в сообщении.

Депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что телеканал "Думская TV" принадлежит первому заместителю председателя "Европейской Солидарности" в Одесской области Михаилу Шмушковичу.

"Пару дней назад (директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема – ред.) Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю", - написал Гончаренко в Telegram.