Под Красноярском госпитализировали двух человек после ДТП с маршруткой

Ранее пресс-служба регионального главка ГИБДД сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека. По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Ford. В момент аварии в автобусе находились семь пассажиров.