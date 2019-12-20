Под Красноярском госпитализировали двух человек после ДТП с маршруткой

КРАСНОЯРСК, 20 дек - РИА Новости. Двое пострадавших при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Новоселовском районе Красноярского края госпитализированы в районную больницу, сообщили РИА Новости в минздраве края.
Ранее пресс-служба регионального главка ГИБДД сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека. По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Ford. В момент аварии в автобусе находились семь пассажиров.
"Все были осмотрены. Два человека госпитализированы в районную больницу. Состояние средней тяжести. Проведены консультации с врачами из краевой больницы (в Красноярске - ред.)", - сказала собеседница агентства.