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В Киеве рассчитывают договориться об обмене удерживаемыми лицами
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РИА Новости

В Киеве рассчитывают договориться об обмене удерживаемыми лицами

11:51 20.12.2019
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© Фото : МЗС УкраїниЗаместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
© Фото : МЗС України
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Архивное фото
КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар рассчитывает, что результатом видеоконференции трехсторонней контактной группы станет обмен удерживаемыми в Донбассе до 31 декабря.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил провести в пятницу видеоконференцию участников трехсторонней контактной группы по вопросу обмена удерживаемыми лицами.
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"Я надеюсь, что результаты skype-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, что наши парни и девушки будут дома. Над этим работает переговорная группа, нет никакого предательства, работа ведется, я думаю мы ее завершим", - заявил Боднар в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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