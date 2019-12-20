В Киеве рассчитывают договориться об обмене удерживаемыми лицами

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар рассчитывает, что результатом видеоконференции трехсторонней контактной группы станет обмен удерживаемыми в Донбассе до 31 декабря.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил провести в пятницу видеоконференцию участников трехсторонней контактной группы по вопросу обмена удерживаемыми лицами.
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"Я надеюсь, что результаты skype-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, что наши парни и девушки будут дома. Над этим работает переговорная группа, нет никакого предательства, работа ведется, я думаю мы ее завершим", - заявил Боднар в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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