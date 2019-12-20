Умерла Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Французская актриса и модель Клодин Оже умерла в Париже на 79-м году жизни, сообщает The Sun.
Причины смерти пока неизвестны.
В 1958 году Клодин Оже представила Францию на конкурсе красоты "Мисс мира".
В 1965 году она сыграла роль девушки Бонда Доминик (Домино) Дерваль в фильме "Шаровая молния". Роль агента 007 в четвертый раз исполнил британский актер Шон Коннери.
Оже также снималась в картинах "Полицейская история", "Красное и черное", "Соль на нашей коже", "Бабочка на плече" и "Кровавый залив".