Умерла Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда

Публикация от James Bond + Daniel Craig♥️🖤 (@mybondworld) 19 Дек 2019 в 2:49 PST

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В 1958 году Клодин Оже представила Францию на конкурсе красоты "Мисс мира".

Оже также снималась в картинах "Полицейская история", "Красное и черное", "Соль на нашей коже", "Бабочка на плече" и "Кровавый залив".