Водовод по проекту "Мой Дагестан – моя вода" обеспечит водой шесть сел

МАХАЧКАЛА, 20 дек – РИА Новости. Глава Дагестана . Глава Дагестана Владимир Васильев проверил ход строительства 23-километрового водовода в Табасаранском районе, сооружаемого по инициированной им программе "Мой Дагестан – моя вода".

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, водовод улучшит водоснабжение шести сел Табасаранского района, в которых проживают почти 10 тысяч человек. Водозабор будет обустроен в соседнем с селами ущелье. Проект предусматривает установку очистных сооружений и резервуаров для воды. Всего на строительство водовода в текущем году выделено 70 миллионов рублей.

"В течение 40 лет в этих селах остро стоит вопрос с нехваткой воды и только в этом году удалось сдвинуть его с мертвой точки благодаря приоритетному проекту главы Дагестана "Мой Дагестан – моя вода" в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", - отмеили в пресс-службе.