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Республика Дагестан
2019-12-20T11:42+0300
https://ria.ru/20191220/1562630695.html
Водовод по проекту "Мой Дагестан – моя вода" обеспечит водой шесть сел
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РИА Новости

Водовод по проекту "Мой Дагестан – моя вода" обеспечит водой шесть сел

11:42 20.12.2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МАХАЧКАЛА, 20 дек – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев проверил ход строительства 23-километрового водовода в Табасаранском районе, сооружаемого по инициированной им программе "Мой Дагестан – моя вода".
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, водовод улучшит водоснабжение шести сел Табасаранского района, в которых проживают почти 10 тысяч человек. Водозабор будет обустроен в соседнем с селами ущелье. Проект предусматривает установку очистных сооружений и резервуаров для воды. Всего на строительство водовода в текущем году выделено 70 миллионов рублей.
"В течение 40 лет в этих селах остро стоит вопрос с нехваткой воды и только в этом году удалось сдвинуть его с мертвой точки благодаря приоритетному проекту главы Дагестана "Мой Дагестан – моя вода" в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", - отмеили в пресс-службе.
В 2020 году в рамках проекта будут предусмотрены средства из республиканского бюджета на разработку документации на сооружение еще четырех объектов водоснабжения в этом районе.
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Республика ДагестанВладимир ВасилевТабасаранский район
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