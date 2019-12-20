В МИД прокомментировали импичмент Трампу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Импичмент президенту США Дональду Трампу никак не влияет на двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
"Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может".
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать президента США.
В то же время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор формально не передала дело в верхнюю палату и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения.
Формат и сроки процесса над Трампом в сенате пока не определены. Лидер республиканцев Митч Макконнелл накануне сказал журналистам, что верхняя палата конгресса вернется c рождественских каникул 6 января и до этого времени голосований не запланировано.
Вопрос контроля над вооружениями накануне затронул Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции. Он заявил, что Москва готова до конца года "просто взять и продлить" действующий договор СНВ-3, "подписать и прислать в Вашингтон", чтобы там тоже поставили свою подпись.
"Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", — отметил президент.