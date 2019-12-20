Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T11:34+0300
https://ria.ru/20191220/1562626425.html
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156262/48/1562624898_0:145:3071:1872_1036x0_80_0_0_8ee7a58a1aac6da4addcdd8161d15875.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали импичмент Трампу

11:01 20.12.2019 (обновлено: 11:34 20.12.2019)
15600
© REUTERS / Joshua Roberts Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© REUTERS / Joshua Roberts 
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Импичмент президенту США Дональду Трампу никак не влияет на двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Сергей Рябков
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям. Дело должно быть направлено в сенат, где республиканское большинство намерено оправдать президента США.
В то же время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор формально не передала дело в верхнюю палату и не назначила группу конгрессменов, которые должны представлять сторону обвинения.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:18Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
Формат и сроки процесса над Трампом в сенате пока не определены. Лидер республиканцев Митч Макконнелл накануне сказал журналистам, что верхняя палата конгресса вернется c рождественских каникул 6 января и до этого времени голосований не запланировано.
Вопрос контроля над вооружениями накануне затронул Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции. Он заявил, что Москва готова до конца года "просто взять и продлить" действующий договор СНВ-3, "подписать и прислать в Вашингтон", чтобы там тоже поставили свою подпись.
"Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", — отметил президент.
Президент США Дональд Трамп
03:33
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
116332336
Обсудить 3
Дональд ТрампИмпичмент Дональда ТрампаСергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Пассажиры в плацкартном вагоне
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Американские доллары
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Автомобиль полиции
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
В Карелии с вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Строительство нефтепровода Trans Mountain в Ачесоне. Альберта, Канада
Нефтяные сепаратисты хотят отделиться от Канады. Обвинят Россию
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
"Звездные войны: Скайуокер. Восход": яркий закат величайшей франшизы
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
18:41Суд рассмотрит ходатайство о продлении задержания Уилану 24 декабря
18:41Саммит БРИКС пройдет в июле 2020 года в Петербурге
Лента новостейМолния