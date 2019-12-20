В МИД прокомментировали импичмент Трампу

"Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может".