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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:41+0300
https://ria.ru/20191219/1562582802.html
Россия вплоть до конца года готова продлить СНВ-3, заявил Путин
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/21/1562582110_0:98:2996:1783_1036x0_80_0_0_18a8f2ee99e88c876e42b334ff3d13b4.jpg
РИА Новости

Россия вплоть до конца года готова продлить СНВ-3, заявил Путин

13:22 19.12.2019 (обновлено: 13:41 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия вплоть до конца года готова продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, без него не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, заявил на пресс-конференции президент страны Владимир Путин.
"Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Вчера, 13:22Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин: если не будет СНВ-3, то ничего не сдержит гонку вооружений
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаДоговор СНВ-3Владимир ПутинРоссияСШАПолитика
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