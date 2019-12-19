Россия вплоть до конца года готова продлить СНВ-3, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия вплоть до конца года готова продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, без него не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, заявил на пресс-конференции президент страны Владимир Путин.
"Мы вплоть до конца года готовы продлить, просто взять и продлить, действующее соглашение СНВ-3. Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", - отметил президент.