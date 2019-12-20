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В Совфеде призвали с осторожностью подходить к вопросам изъятия детей
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РИА Новости

В Совфеде призвали с осторожностью подходить к вопросам изъятия детей

10:37 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИнна Святенко
Инна Святенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Инна Святенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Необходимо с осторожностью подходить к вопросам возможного изъятия детей из семьи, слаженно должны работать все службы, включая органы соцопеки, заявила РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Ранее начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе в структуре МВД Станислав Колесник рассказал о том, что МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
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"Несмотря на то, что сейчас все чаще выявляются случаи насилия над детьми и принесения им тяжкого вреда, невозможно однозначно сказать, что эта поправка крайне необходима", - сказала Святенко.
По ее словам, задача государства, специальных служб и всех органов, которые работают с семьями, "не изъять ребенка, а спрофилактировать, чтобы подобная ситуация не случилась".
"Своевременно обращаться к родителям, посещать семьи, а также взаимодействовать с учебными и медицинскими учреждениями. В том числе, органы соцопеки должны это делать", - подчеркнула законодатель.
Святенко отметила, что "если каждый будет на своем месте контролировать то, что происходит на его участке, то подобных случаев удастся избежать".
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